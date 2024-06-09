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Вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії в Україні — що треба знати у 2024 році

9 червня 2024 12:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Виплати пенсії через банк — про які головні вимоги до рахунку треба знати
Жінка біля відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Олег Переверзєв
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Пенсії в Україні можна отримувати двома способами — через Укрпошту або через банк. Однією з головних вимог для цього є те, що банківський рахунок потрібно відкрити саме для пенсій і соцвиплат, а також забезпечити активність цього рахунку.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) в Донецькій області.

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Через які банки виплачують пенсію

Згідно з законодавством, пенсію можна отримати через відділення Укрпошти або через банк, при цьому вибір залишається за пенсіонером. Повний перелік банків, через які проводяться виплати пенсій та грошової допомоги, можна переглянути за посиланням.

Громадянам, які набули статусу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24.02.2022, виплачують пенсії виключно через рахунки  державного Ощадбанку.

Які вимоги до банківського рахунку для зарахування пенсії

В Україні існують певні вимоги до банківського рахунку для отримання пенсії:

  • рахунок має бути відкритим в одному з уповноважених банків;
  • поточний рахунок відкривається саме для отримання пенсійних та інших соціальних виплат;
  • рахунок має бути активним (діючим).

У заяві про призначення/перерахунок пенсії (якщо обрано спосіб виплати через банк) номер рахунку вказується в міжнародному форматі IBAN, що складається з 29 цифр та літер.

Інформацію про міжнародний номер банківського рахунку можна отримати через мобільний застосунок банку або у відділенні банківської установи.

У разі зміни банківських реквізитів чи банку пенсіонер повинен повідомити про це Пенсійний фонд для безперебійного отримання пенсії. Інформацію можна надати дистанційно через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні можна підвищити розмір майбутньої пенсії більш ніж на 50%, якщо відкластиь вихід на пенсію. Наприклад, якщо відмовитися від оформлення пенсійних виплат у 60 років і замість цього очікувати до 65 років і 7 місяців, пенсія збільшиться на половину або навіть більше.

Ми також повідомляли, що за українським законодавством, більшість громадян на заслуженому відпочинку можуть отримувати пенсію, яка дорівнює лише 30% від заробітної плати. Відомо, на які суми можна розраховувати, отримуючи максимальну, середню чи мінімальну зарплату.

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