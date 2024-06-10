Пенсии в Украине повысятся — в 2024 году выросла одна из доплат

Пожилые люди. Фото: Freepik

В Украине граждане имеют право на доплаты за сверхурочный стаж, их начисляют за каждый год переработки. В 2024 году размер доплаты вырос в связи с повышением прожиточного минимума.

Об этом сообщает профильное издание "На пенсии".

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Правила доплаты за сверхурочный стаж

По правилам, доплата за сверхурочный стаж предусматривается для граждан, получающих пенсию по возрасту, а стаж которых больше 30 лет для женщин и 35 лет — для мужчин. Соответствующий вопрос регулирует закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Требования касаются тех, кто вышел на заслуженный отдых после октября 2011 года. Если человек вышел на пенсию до указанного периода, то сверхурочным стажем будут считать для мужчин после 25 лет стажа, а для женщин — после 20 лет.

Новый размер доплаты за сверхстаж

Согласно действующему законодательству, размер доплаты за сверхурочный стаж зависит от минимального размера пенсии, которую устанавливают, взяв во внимание прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность.

Размер доплаты за сверхстаж не может быть больше 1% минимального размера пенсии по возрасту.

Так как размер прожиточного минимума в 2024 году вырос, то и повысилась соответствующая доплата к пенсии. В этом году прожиточный минимум равен 2361 гривне, а размер доплаты за один год сверхстажа — 23,61 гривны.

Обычно такая доплата назначается за каждый полный год, отработанный сверх обязательной нормы страхового стажа.

Такой размер доплаты предусмотрен не для всех пенсионеров, а только для тех, чья пенсия больше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, иначе — размер доплаты будет меньше.

Согласно правилам, в случае повышения прожиточного минимума доплату за сверхурочный стаж пересчитают только после увольнения пенсионера с работы, добавили эксперты.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам, которым не хватает страхового стажа для получения будущей пенсии, можно его купить. В 2024 году это можно делать в онлайн-режиме, а размер минимального взноса изменился.

Также мы писали, что, согласно законодательству, пенсию можно получить через отделение Укрпочты или через банк, при этом выбор остается за пенсионером. Есть специальный список банков, через которые производятся выплаты пенсий и денежной помощи.