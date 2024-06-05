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Українцям озвучили розмір пенсії із зарплатнею 15 тис. гривень

5 червня 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії в Україні — на які виплати слід чекати із зарплатнею 15 тисяч
Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році середня пенсія українців становить 5,7 тис. гривень. Відомо, на яку виплату можна розраховувати за умови отримання заробітної плати у 15 тис. гривень.

Такі підрахунки навело видання "Обозреватель".

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Які суми пенсій слід очікувати українцям

Цьогоріч українцям, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати щонайменше 31 року страхового стажу. Вимога щодо стажу щороку посилюватиметься на 12 місяців, доки не досягне рівня 35 років у 2028-му. Водночас, зарплати в українців не надто високі, навіть за умови чималого трудового доробку. Зокрема, експерти порахували, на яку пенсію можна розраховувати, якщо отримувати зарплату 15 тис. гривень.

Під час розрахунку пенсії середню заробітну плату громадян порівнюють із середньою зарплатнею за даними Пенсійного фонду, тобто тієї, з якої сплачені внески. Враховують середню заробітну плату за три роки — це 13,55 тис. грн. У разі якщо зарплатня становитиме 15 тис. грн, то збільшуватиметься пропорційно до середньої, а коефіцієнт буде дорівнювати 0,89.

Таким чином, громадянам з таким офіційним доходом та достатнім страховим стажем виплатять пенсію у розмірі 4,22 тис. грн.

Найнижчі на найвищі пенсії у 2024 році

З початку 2024 року середня пенсія в Україні підвищилась на 400 грн, з 5,3 до 5,7 тис. грн. Проте відповідна сума мало про що говорить. Оскільки спостерігається суттєва відмінність між мінімальним та максимальним розміром виплат громадян. Як відомо, цьогоріч "мінімалка" становить 2,36 тис. грн, а найбільша виплата дорівнює десяти мінімальним — 23,61 тис. грн.

Найменші пенсії виплачують українцям, які мешкають у Тернопільській області — тільки 4,39 тис. грн, а найвищі у Києві — 7,84 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсія для державних службовців розраховується за особливою системою. У зв'язку з цим їхні виплати більші за звичайні пенсії.

Також повідомлялося, що громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.

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