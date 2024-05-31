Пенсії в Україні — скільки коштує купівля одного місяця стажу

Жінка зі смартфоном. Фото: УНІАН

Українським громадянам, яким не вистачає страхового стажу для отримання майбутньої пенсії, можна його купити. У 2024 році це можна робити в онлайн-режимі, а розмір мінімального внеску змінився.

Про це йдеться на урядовому порталі.

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Купівля страхового стажу для пенсії

Для зручності для громадян зробили доступною купівлю страхового стажу дистанційно. Тепер можна не відвідувати щоразу держустанови, а потрібно тільки укласти відповідний договір з Пенсійним фондом України (ПФУ) про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Щоб скористатися таким сервісом, укласти договір можна через вебпортал електронних послуг ПФУ. Для цього треба здійснити наступні кроки:

вхід в особистий кабінет Пенсійного фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису, "Дія.Підпису" чи системи GOV.ID;

знайти пункт "Комунікація з ПФУ";

обрати розділ "Договір на добровільну участь";

заповнити персональну інформацію особи на користь якої потрібно робити внески;

якщо купівля стажу відбуватиметься для себе, то обрати "Бажаю платити внески за себе" та внести необхідні дані;

дати згоду на обробку інформації та підтвердити дані;

підписати договір електронним підписом, натиснувши "Підписати та сплатити";

сплатити внесок, обравши зручний спосіб: через сервіс Portmone чи платіжні доручення.

Хто має право на купівлю стажу та скільки коштує

Придбати страховий стаж для пенсії можуть застраховані та незастраховані громадяни віком від 16 років, які підпадають під одну з категорій:

працевлаштовані особи за кордоном, які планують у майбутньому отримувати українську пенсію;

люди передпенсійного віку, яким бракує стажу на право на пенсію;

громадяни з низьким рівнем офіційного доходу, які хочуть збільшити розмір пенсії у майбутньому.

За правилами, для зарахування повного місяця страхового стажу, людина має заплатити щонайменше мінімальний страховий внесок, який розраховують за формулою:

мінімальна заробітна плата * 22.

Із 1 квітня 2024 року розмір мінімального страхового внеску становить 1,76 тис. грн.

Джерело: Кабмін

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні представники певних професій мають право на виплату десятикратного розміру пенсії у разі виходу на "заслужений відпочинок". Йдеться про одноразову допомогу.

Також ми писали, що з 1 червня 2024 року деякі пенсіонери отримають більший розмір пенсії, а частині громадян нададуть фінансову допомогу від ООН. Водночас, деякі українці залишаться без виплат.