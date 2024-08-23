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В Україні підвищать деякі штрафи — за що каратимуть на 12 тис. грн

23 серпня 2024 09:23
Ксенія Симонова - Редактор
Штрафи в Україні оновлять — за що доведеться платити 12 тис. гривень
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні зростуть розміри штрафів за неповагу до суду. Також більш суттєве покарання чекатиме за неприбуття до суду.

Про це йдеться у законопроєкті №11387, який Верховна Рада ухвалила за основу.

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Детальніше про нові розміри покарання

Новий законопроєкт вносить зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення, Кримінальний та Кримінальний процесуальний кодекс щодо забезпечення поваги до суду та оперативності розгляду провадження судом.

У ст. 185-3 КУпАП, де йдеться про відповідальність за прояв неповаги до суду чи Конституційного суду, передбачаються нові штрафи. Неповагою вважають злісне ухилення від явки до суду. За це будуть штрафувати на 3,4 тис. грн, за повторне порушення — на 6,8 тис. грн. За неповагу до Конституційного суду — на 6,8 тис. грн.

Також зростуть санкційні стягнення за неприбуття на виклик до суду у статті 139 КПК. Якщо людина не з’явиться без поважних причин або не повідомить про причини свого неприбуття, то чекатиме таке покарання:

  • 0,5 — 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у разі неприбуття на виклик слідчого чи прокурора;
  • 1 — 4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — у разі неприбуття на виклик слідчого судді чи суду.

Тобто штраф становитиме у разі неприбуття:

  • на виклик слідчого — 3028 грн (зараз — 1,514 тис. грн);
  • на виклик судді — до 12,11 тис. грн (нині — до 6,056 тис. грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям можуть донараховувати суми коштів за природний газ за певних умов. Зокрема, жителю Харківської області доведеться заплатити  "Газорозподільним мережам" майже 500 тис. гривень штрафу.

Також ми писали про обов'язковий техогляд для легкових автомобілів було скасовано ще у 2011 році. Однак для інших видів транспорту ця вимога залишається, і у разі відсутності ТО водіям загрожує штраф.

Верховна Рада штрафи законопроєкт покарання

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