Рахунки за газ — за що можуть стягнути штраф у сотні тисяч гривень

Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українцям можуть донараховувати суми коштів за природний газ за певних умов. Зокрема, жителю Харківської області доведеться заплатити "Газорозподільним мережам" майже 500 тис. гривень.

Це випливає з рішення Дергачівського районного суду Харківської області.

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Як випливає з матеріалів справи 619/3695/24, суд задовольнив позов "Газорозподільних мереж" та зобов'язав клієнта заплатити за природний газ 462,9 тис. гривень та 7 тис. гривень компенсації судового збору.

Згідно з рішенням, українцю за борги газопостачальна компанія відключила газ, однак він самовільно здійснив підключення.

"Здійснено відключення газоспоживаючих приладів абонента шляхом відключення зваркою внаслідок існування боргу. Відповідач був повідомлений, що несе відповідальність за збереження та цілісність пломб та у разі самовільного відновлення газопостачання по особовому рахунку власника буде здійснено донарахування", — зазначається у матеріалах суду.

Спеціалісти під час обстеження крана до лічильника виявили втручання у газопровід, на основі чого склали акт про порушення №000636. Вони підрахували, що клієнт не доплатив вищевказану суму, про що повідомили чоловіка та попросили погасити заборгованість.

Суд, розглянувши позов, задовольнив його повністю.

"Стягнути заборгованість за донарахований об`єм природного газу в сумі 462953,02 грн (чотириста шістдесят дві тисячі дев`ятсот п`ятдесят три гривні 02 копійки)", — йдеться в судовому вердикті.

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