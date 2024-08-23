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В Украине повысят некоторые штрафы — за что будут наказывать на 12 тыс. грн

23 августа 2024 09:23
Ксения Симонова - Редактор
Штрафы в Украине обновят — за что придется платить 12 тыс. гривен
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине вырастут размеры штрафов за неуважение к суду. Также более существенное наказание будет ждать за неприбытие в суд.

Об этом говорится в законопроекте№11387, который Верховная Рада приняла за основу.

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Подробнее о новых размерах наказания

Новый законопроект вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс по обеспечению уважения к суду и оперативности рассмотрения производства судом.

В ст. 185-3 КУоАП, где речь идет об ответственности за проявление неуважения к суду или Конституционному суду, предусматриваются новые штрафы. Неуважением считают злостное уклонение от явки в суд. За это будут штрафовать на 3,4 тыс. грн, за повторное нарушение — на 6,8 тыс. грн. За неуважение к Конституционному суду — на 6,8 тыс. грн.

Также вырастут санкционные взыскания за неприбытие по вызову в суд в статье 139 УПК. Если человек не явится без уважительных причин или не сообщит о причинах своего неприбытия, то будет ожидать следующее наказание:

  • 0,5 — 1 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — в случае неприбытия по вызову следователя или прокурора;
  • 1 — 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц — в случае неприбытия на вызов следователя судьи или суда.

То есть штраф будет составлять в случае неприбытия:

  • по вызову следователя — 3028 грн (сейчас — 1,514 тыс. грн);
  • по вызову судьи — до 12,11 тыс. грн (в настоящее время — до 6,056 тыс. грн).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам могут доначислять суммы средств на природный газ при определенных условиях. В частности, жителю Харьковской области придется заплатить "Газораспределительным сетям" почти 500 тыс. гривен штрафа.

Также мы писали об обязательном техосмотре для легковых автомобилей было отменено еще в 2011 году. Однако для других видов транспорта это требование остается, и в случае отсутствия ТО водителям грозит штраф.

Верховная Рада штрафы законопроект наказание

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