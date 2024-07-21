Техогляд в Україні — кому треба пройти і які штрафи за порушення

Огляд авто. Фото: Freepic

Обов'язковий техогляд для легкових автомобілів було скасовано ще у 2011 році. Однак для інших видів транспорту ця вимога залишається, і у разі відсутності ТО водіям загрожує штраф.

Про те, кому треба пройти ТО та коли водія можуть оштрафувати за відсутність техогляду, розповів юрист Вадим Володарський в коментарі РБК-Україна.

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За словами експерта, наразі технічному контролю підлягають не всі транспортні засоби. Зокрема, легкові автомобілі та мотоцикли, які належать фізичним особам і не використовуються з комерційною метою, проходити технічний контроль не повинні.

Обов'язковим техогляд є для:

вантажних авто;

вантажно-пасажирських авто;

автобусів;

таксі;

комерційної техніки;

тракторів тощо.

Ці транспортні засоби повинні проходити техогляд раз на два роки. Для вантажних автомобілів вагою від 3,5 тонни техогляд проводиться щороку.

"При цьому є спірні моменти, які можуть по-різному трактуватися поліцейськими, стосовно транспортних засобів категорії В, але призначених для перевезення вантажів, у тому числі пікапів", — додав Володарський.

Яке покарання за транспорт без техогляду

За словами юриста, якщо транспортний засіб має проходити технічний контроль, але його не пройшов вчасно, то згідно зі ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення, за перше порушення накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це становить 340 гривень.

У разі повторного такого порушення протягом року покарання передбачає:

штраф до 1700 грн;

або може бути застосовано позбавлення права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців;

або адміністративний арешт від 5 до 10 діб.

"Тому у "спірних" випадках ще при ухваленні першої постанови за таке порушення її доцільно оскаржувати, у тому числі у судовому порядку, щоб зняти усі питання", — сказав експерт.

Що ще треба знати

Нагадаємо, експерти закликали водіїв ніколи не торкатися ключових компонентів автомобіля самостійно. Адже у разі будь-якої навіть невеликої помилки під серйозною небезпекою опиняються автомобіліст, інші учасники руху та пішоходи.

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