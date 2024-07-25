Штрафи за участь у схемі дропів — учасників чекає жорстоке покарання

Картка та гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна податкова служба нарахувала 2,3 млн грн штрафів українцю, який став частиною схеми з "дропами", тобто людиною, яка передає свої банківські дані шахраям. Такі люди заробляють близько 100 доларів, продаючи свої дані для створення фальшивих рахунків, через які злочинці ховають гроші від податкових органів.

Про це йдеться в документах податкової, з якими ознайомився Forbes.

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Покарання за участь у схемі з дропами

Під час перевірки податкова виявила, що громадянин України у 2023 році отримав на рахунок майже 9,5 млн грн. Ці кошти підлягають оподаткуванню ПДФО (18%) та військовим збором (1,5%). Податкова нарахувала йому 2,3 млн грн за несплачені податки та штрафи. Також виявлено ще одну особу, через рахунок якої пройшло 2 млн грн; їй нарахували 500 тис. грн. В обох випадках гроші не надходили безпосередньо цим особам, а лише використовувалися їхні рахунки для переказу коштів у схемі.

Цей випадок підкреслює новий ризик для тих, хто продає свої персональні дані. Раніше йшлося про те, що "дропи" можуть потрапити в чорні списки банків і мати проблеми з працевлаштуванням, як зазначав заступник голови НБУ Дмитро Олійник. Тепер же громадяни можуть отримати значні штрафи від податкової.

Forbes звернувся до голови податкового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева з питанням, чи не здається, що покарання отримують лише прості виконавці, які часто не знають про мету використання своїх даних, тоді як організатори схем залишаються непокараними.

"Нацбанк дуже глибоко перевіряє такі операції, які не можуть вчинятися без сприяння або навіть організації відповідних фінансових установ. Відповідно, для організаторів наслідки є набагато суворішими", — пояснив нардеп.

Гетманцев додав, що "дропами" зазвичай стають студенти та пенсіонери, але через їхні рахунки проходять величезні суми, що використовуються для оплати наркотиків, нелегальної горілки, тютюну і навіть зброї.

"Людина, яка передає свою картку для платежів третім особам, вчиняє порушення, за яке передбачається відповідальність. Вона невідворотна", — наголосив нардеп.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям все частіше пропонують здати банківську картку в оренду за винагороду або виконати легку роботу з негайною виплатою на карту. Ця нова шахрайська схема є надзвичайно небезпечною, оскільки власник картки стає співучасником злочину. Якщо не повідомити про це поліцію вчасно, можна опинитися за ґратами.

Ми також повідомляли, що голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний повідомив, що регулятор планує запровадити обмеження на перекази з картки на картку (P2P-перекази). Наразі ведуться переговори з волонтерами, які здійснюють великі грошові операції через карткові перекази.