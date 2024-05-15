Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на черешню в Україні — скільки коштує ягода у травні arrow

Ціни на черешню в Україні — скільки коштує ягода у травні

15 травня 2024 14:41
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні почали продавати черешню — яка вартість ягоди у травні
Продаж черешні. Фото: NV
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Сезон черешні в Україні розпочався майже на три тижні раніше завдяки сприятливим погодним умовам. Ціни на ягоду цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року. 

Про це повідомляє AgroPortal із посиланням на керівницю відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львова Тетяну Попович.

Читайте також:

Які ціни на черешню в Україні зараз

За словами Попович, початок продажів вітчизняної черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка припадала на 30 травня. Сприятливі погодні умови зумовили швидше дозрівання врожаю. 

"Оскільки на ринку вже присутні чималі партії ягоди, ціна відчутно знизилася порівняно з минулим роком. Сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року", — цитує її слова пресслужба ринку "Шувар". 

Зазначається, що ціна черешні на ринку сьогодні — 75-120 грн/кг.

Попович додала, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то вартість ягоди знижуватиметься.

"Загалом черешневий сезон в Україні сьогодні демонструє суміш переваг раннього старту та регіональні виклики у логістиці, що може призвести до різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції за мірою розвитку сезону", — підсумувала вона.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на полуницю в Україні значно знизились у травні 2024 року. Вартість ягоди зараз майже утричі нижча, ніж у аналогічний період 2023 року.

Ми також повідомляли, що за період з квітня 2023 року по квітень 2024 року в Україні спостерігалося зниження цін на продукти на 0,8%. Найбільше впали ціни на яйця — продукт здешевшав на 41,9%. 

Ще ми писали, що ціни на каву сорту робуста досягли історичного максимуму через дефіцит на ринку. За даними аналітиків, оптові ціни у квітні 2024 року зросли на 16,8%, що є найвищим показником за останні 45 років.

гроші
ціни в Україні
ціни
черешня
ціни на продукти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників