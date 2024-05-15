В Україні почали продавати черешню — яка вартість ягоди у травні

Продаж черешні. Фото: NV

Сезон черешні в Україні розпочався майже на три тижні раніше завдяки сприятливим погодним умовам. Ціни на ягоду цього року на 16% дешевше, ніж на старті продажів 2023 року.

Про це повідомляє AgroPortal із посиланням на керівницю відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м. Львова Тетяну Попович.

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За словами Попович, початок продажів вітчизняної черешні значно відрізняється від дати початку сезону минулого року, яка припадала на 30 травня. Сприятливі погодні умови зумовили швидше дозрівання врожаю.

"Оскільки на ринку вже присутні чималі партії ягоди, ціна відчутно знизилася порівняно з минулим роком. Сьогодні вітчизняна черешня коштує на 16% дешевше, ніж на старті продажів минулого року", — цитує її слова пресслужба ринку "Шувар".

Зазначається, що ціна черешні на ринку сьогодні — 75-120 грн/кг.

Попович додала, якщо погодні умови залишаться сприятливими, то вартість ягоди знижуватиметься.

"Загалом черешневий сезон в Україні сьогодні демонструє суміш переваг раннього старту та регіональні виклики у логістиці, що може призвести до різноманітних сценаріїв ціноутворення та доступності продукції за мірою розвитку сезону", — підсумувала вона.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на полуницю в Україні значно знизились у травні 2024 року. Вартість ягоди зараз майже утричі нижча, ніж у аналогічний період 2023 року.

Ми також повідомляли, що за період з квітня 2023 року по квітень 2024 року в Україні спостерігалося зниження цін на продукти на 0,8%. Найбільше впали ціни на яйця — продукт здешевшав на 41,9%.

Ще ми писали, що ціни на каву сорту робуста досягли історичного максимуму через дефіцит на ринку. За даними аналітиків, оптові ціни у квітні 2024 року зросли на 16,8%, що є найвищим показником за останні 45 років.