Цены в Украине — кофе резко подорожал в июне

Чашка с кофе. Фото: tviysvit.

В начале лета на полках магазинов Украины выросла стоимость кофе. За последний месяц фасованный напиток прибавил в цене около семи гривен.

Об этом свидетельствуют данные портала мониторинга цен Minfin.

Читайте также:

Подорожание кофе в июне

Согласно этой информации, любителям кофе в июне 2024 года придется платить больше по сравнению с прошлым месяцем.

Аналитики приводят пример со стоимостью кофе бренда Nescafe Gold. Напиток этой марки сейчас в среднем стоит 360,00 грн, тогда как в начале мая можно было приобрести за 352,43 грн. Речь идет о фасованной пачке 210 граммов.

Стоимость в разных точках продаж отличается. В частности, в супермаркете "Ашан" кофе можно купить за 340,70 грн, а в магазинах "МегаМаркет" просят за такой же кофе 379,30 грн.

Стоимость кофе. Источник: Минфин

Как изменились цены на кофе за последние годы

Также эксперты сообщают, что индекс потребительских цен на кофе в июне этого года составил 102,15%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 2,15%.

Так, в мае этого года соответствующий индекс по отношению к предыдущему месяцу равнялся 100,17%.

Кроме того, аналитики приводят таблицу динамики изменения индекса среднемесячных цен на кофе за последние годы.

Ценовая динамика кофе. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в НБУ сообщают, что в последние месяцы наблюдается замедление роста потребительских цен, инфляция остается на стабильно низком уровне. Однако вскоре ценовая ситуация изменится.

Также сообщалось, что на полках украинских магазинов взлетели цены на ряд овощей из "борщового набора". В основном в начале лета подорожали самые популярные овощи нового урожая.