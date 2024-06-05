Ціни в Україні — у НБУ попередили про подорожчання продуктів

Розрахунок за продукти в магазині. Фото: Depositphotos

У Національному банку України (НБУ) повідомляють, що останніми місяцями спостерігається уповільнення зростання споживчих цін, інфляція залишається на стабільно низькому рівні. Однак невдовзі цінова ситуація зміниться.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби НБУ.

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Причини стабілізації цін

Як зазначають у банку, в Україні під час війни інфляція залишається доволі низькою. Зокрема, у березні-квітні зростання споживчих цін було на рівні 3,2% у річному вимірі. Показник дещо менший, ніж очікував Національний банк на початку року.

Цьому посприяли такі чинники:

ефекти від високих минулорічних врожаїв. Зокрема, аграрії отримали рекордні врожаї зернових та овочів у розрахунку на одну особу торік у зв'язку зі сприятливими погодними умовами. Це мало позитивний вплив на ціни продовольства;

значно нижчі, ніж 2023 року, ціни на тепличні продукти завдяки теплій зимі;

збільшення обсягів продажу продукції на внутрішньому ринку через блокаду на польському кордоні, що знизило тиск на ціни;

заходи Кабінету міністрів та Нацбанку. З-поміж яких — мораторій на підвищення комунальних тарифів та забезпечення контролю на валютному ринку. Все це обмежило зростання цін на товари, що мають імпортну складову.

Коли чекати цінових змін

За прогнозом Національного банку, в наступні місяці інфляція почне помірно пришвидшуватися. За результатами року незначно перевищить 8%.

"Це відбудеться як через вичерпання ефекту високих минулорічних врожаїв та, ймовірно, дещо нижчі врожаї нового сезону, так і через негативний вплив війни на витрати бізнесу та підвищення окремих тарифів", — пояснили в НБУ.

Динаміка інфляції. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд скасував декларування цін на соціально значущу продукцію. Таким чином, магазинам дозволили встановлювати націнку на власний розсуд.

Також ми писали, що на полицях українських магазинів злетіли ціни на низку овочів із "борщового набору". Здебільшого на початку літа подорожчали найпопулярніші овочі нового врожаю.