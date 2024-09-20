Ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні станом на вересень 2024 року

М'ясний відділ у супермаркеті. Фото: beefmagazine.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Найближчим часом ціни на харчові продукти в Україні можуть відчутно зрости. Підвищення акцизу на пальне, складна ситуація в енергетиці, та економічна криза, спричинена війною змушують цифри на цінниках ставати дедалі більшими. Втім, сезонні продукти у вересні можуть навпаки здешевшати, тому що деякі аграрії будуть змушені продавати свою продукцію.

Новини.LIVE проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у вересні 2024 року та розповідають, як змінилась їх вартість.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

Прогнози щодо цін на українському ринку фруктів та овочів залишаються неоднозначними. В умовах збільшення пропозиції та сезонних факторів деякі продукти можуть подешевшати, тоді як інші, навпаки, подорожчають. Про це повідомила вчена з Інституту аграрної економіки Інна Сало.

"За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця вересня 2024 року з підвищенням попиту на овочі за сталої пропозиції очікується незначне їх здорожчання — до 10%. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання овочів, умов їх зберігання та логістики", — сказала експертка.

За її словами, вартість білокачанної капусти продовжуватиме зростати. З кінця липня поточного року ціна збільшилась на 21%, досягнувши 32,69 гривні за кілограм. Ціна на яблука, складає 34 гривні за кілограм, проте у вересні завдяки збільшенню пропозиції вітчизняної продукції вона може знизитися до 30 гривень за кілограм.

Сало відмітила, що ціни на імпортні фрукти залишаться високими. Очікується, що апельсини коштуватимуть до 75 гривень, лимони — до 90 гривень, мандарини — до 100 гривень, а банани — до 60 гривень. Картопля, яка наприкінці серпня коштувала 24,90 гривні за кілограм, у вересні може подешевшати до 20 гривень за кілограм.

А ось народний депутат та секретар парламентського комітету з аграрної політики та земельних відносин Іван Чайківський прогнозує швидке зниження цін на овочі в Україні. За його словами, дефіцит продуктів, включаючи так званий "борщовий набір", наразі не є проблемою, оскільки в Україні достатньо овочів, які вирощуються на місцевих територіях.

Він також зазначив, що аграрії, які не мають можливості зберігати врожай, будуть змушені продавати свою продукцію, що вплине на ринок і призведе до зниження цін.

"Овочі та хліб будуть в Україні, і ціни на овочі, ймовірно, знижуватимуться. Це дає можливість українцям закупити продукти для зимових запасів за вигіднішими цінами", — зазначив Чайківський.

Втім, нардеп прогнозує поступове збільшення цін на м'ясо, зумовлене зростанням вартості електроенергії та пального. Однак, він наголошує, що подорожчання м'яса та молочних продуктів відбуватиметься поетапно.

Підвищення цін на свою продукцію через подорожчання бензину очікують й аграрії. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону, зазначивши, що новий стрибок цін цілком можливий.

Експерти прогнозують, що восени 2024 року в Україні ціни на основні продукти можуть зрости на 20-30%. Особливо подорожчають молочні продукти, яйця та м'ясо.

Очікується, що ціни підвищуватимуться через збільшення витрат на виробництво, логістику, енергоносії, а також обмеження на експорт деяких товарів. Зокрема, вартість молока продовжуватиме зростати. Цього року літр молока жирністю 2,5% подорожчав до 39 гривень через збільшення виробничих витрат, включаючи нові тарифи на електроенергію та паливо, а також дефіцит робочої сили в агросекторі.

Підвищення цін на молочні продукти восени буде пов'язане зі скороченням пропозиції якісного молока через несприятливі погодні умови та зниження врожайності кормових культур. Також подорожчають олія, сметана та сири.

Вартість вершкового масла вже зросла з 75,65 до 81 гривні за 200-грамову пачку, і ця тенденція, на думку експертів, продовжиться восени, що зробить продукт менш доступним для багатьох українців.

З початку року ціни на яловичину зросли з 251,6 грн/кг до 270 грн/кг, тоді як свинина здешевшала до 177 грн/кг, а вартість птиці знизилася до 87 грн/кг. Восени, однак, ситуація може змінитися у бік подорожчання через збільшення витрат на корми та енергоносії.

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у вересні

Для аналізу зміни цін на м'ясо та м'ясні продукти в Україні ми використали дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Як змінилися ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні. Інфографіка: Новини.LIVE

Порівняння цін на продукти в Україні (1 червня 2024 року — 1 вересня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 червня 2024 року Ціна у грн станом на 1 вересня 2024 року Різниця цін Ковбаса сирокопчена "Брауншвейська" 1 кг 818,32 915,15 +11,8% Ковбаса варено-копчена "Салямі" 1 кг 261,00 273,80 +4,9% Ковбаса варена "Лікарська" 1 кг 358,79 361,96 +0,8% Ковбаса варена "Молочна" 400 гр 133,03 136,27 +2,4% Сардельки з сиром 1 кг 244,60 244,60 - Сардельки "Молочні" 1 кг 108,10 113,35 +4,8% Сосиски філейні 1 кг 221,05 201,85 -8,6% Ковбаски напівкопчені "Мисливські" 1 кг 508,86 603,01 +18,5% Бекон 1 кг 409,31 414,15 +1,18% Буженина 1 кг 539,02 527,14 -2,2% Яловичина гуляш 1 кг 280,54 294,65 +5% Яловичина ребра 1 кг 168,95 168,95 - Курятина стегно 1 кг 108,06 98,00 -9,3% Курятина гомілка 1 кг 73,61 70,20 -4,6% Курятина філе 1 кг 162,61 171,00 +5,1% Свинина грудинка 1 кг 164,09 165,52 +0,8% Свинина лопатка 1 кг 161,96 168,17 +3,8% Свинина ошийок 1 кг 255,79 266,45 +4,1% Свинина підчеревина 1 кг 162,36 167,72 +3,3% Свинина ребра 1 кг 172,11 172,97 - Свинина шашлик 1 кг 225,68 244,97 +8,5% Сало домашнє 1 кг 234,94 234,00 -

Як бачимо, в порівнянні із липнем, у вересні ціни на переважну більшість м'ясних продуктів збільшились. Найбільше здорожчали "Мисливські" ковбаски (+18,5%), а також "Брауншвейська" ковбаса (+11,8%). Крім того, здорожчали всі види свинини. Її вартість збільшилась від 0,8 до 4,1 відсотка Лише декілька позицій зі списку втратили в ціні, це: курячі стегно (-9,3%) та гомілка (-4,6%), філейні сосиски (-8,6%) та буженина (-2,2%).

Нагадаємо, в Україні цього року може виникнути дефіцит гречки через зменшення площ посівів та несприятливі погодні умови. В результаті ціни на цей продукт можуть суттєво зрости.

Також ми писали, що пекарі в Україні готуються або підвищувати ціни на хлібобулочну продукцію, або закривати виробництво. Головними причинами називають подорожчання сировини, електроенергії та інших складових.