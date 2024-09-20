Цены на хлеб в Украине вырастут — когда ждать подорожания

Продуктовый супермаркет. Фото: Freepik

Украинцев предупреждают о возможном подорожании хлеба в 2024 году. Пекари продолжают констатировать стабильное падение рентабельности производства.

О ситуации в хлебопекарной отрасли рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко.

Читайте также:

Причины подорожания хлеба в 2024 году

Как отмечается, главная причина роста стоимости ключевого продукта украинского стола — подорожание стоимости производства. Только за два месяца цены на сырье подскочили на 40%. Поэтому пекари работают с нулевой рентабельностью.

Расходов добавляет и неутешительная ситуация в сфере энергетики страны, ведь стоимость электроэнергии от генераторов в разы выше.

"Пекари вынуждены работать на генераторах. А эта электроэнергия стоит в 2,5-3 раза дороже, чем от сети… Что приводит к увеличению затрат и росту цен", — отметил вице-президент ассоциации.

По его словам, цены начнут двигаться в сторону повышения постепенно, в ближайшее время резко не будут расти. Однако такое развитие ситуации неизбежно.

"Подорожание хлеба и других хлебобулочных изделий, это следствие удорожания себестоимости. Говорить о том, что увеличится рентабельность, не приходится. Она только падает, потому что мы не успеваем компенсировать рост цен на сырье подорожанием продукции... В ближайшее время резкого роста цен не будет, но учитывая тенденции, мы ожидаем определенного подорожания", — сообщил Тараненко.

Какие сейчас цены на хлеб

В сентябре 2024 года в магазинах пшеничный хлеб (600 грамм) в среднем стоит около 34 гривен. В разных супермаркетах стоимость колеблется от 29,65 до 37,4 гривны.

Цены на хлеб. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, на оптовом рынке Украины за последнюю неделю подорожал ряд овощей. Больше всего выросла в цене белокочанная капуста.

Также мы писали, что прогнозы цен на украинском рынке фруктов и овощей остаются неоднозначными. В условиях увеличения предложения и сезонных факторов некоторые продукты могут подешеветь, в то время как другие, напротив, подорожают.