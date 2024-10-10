Пенсії в Україні — депутати хочуть змінити способи виплати коштів

Людина літнього віку тримає гроші. Фото: varta

В Україні планують розширити можливості Пенсійного фонду здійснювати виплати громадянам на заслуженому відпочинку через пошту. Відповідну ініціативу готують до подання на розгляд парламенту.

Про це повідомили в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

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Детальніше про ініціативу з виплати пенсій

Головна ідея законопроєкту, над яким зараз працюють у Верховній Раді, полягає в наданні права виплати пенсій ще одному великому поштовому оператору — приватній компанії "Нова Пошта".

Як випливає із пропозицій майбутнього проєкту закону, компанія зможе здійснювати виплати людям пенсійного віку через свою популярну платіжну систему NovaPay. Тобто, очікується, що приватна логістична компанія може стати оператором пенсійних виплат нарівні з державною "Укрпоштою".

Як зараз виплачують кошти пенсіонерам

Згідно із чинним законодавством, пенсію виплачують громадянам двома способами:

через відділення АТ Укрпошта;

через уповноважені банки.

Варіанти виплати пенсіонер обирає на власний розсуд.

Водночас, отримувачі пенсій, які мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 24 лютого 2022 року, одержують гроші виключно через Ощадбанк.

Пенсіонери мають можливість перевести пенсію з поштового відділення на банк за допомогою порталу е-послуг Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли про право українських громадян літнього віку на спеціальну додаткову надбавку у 944 грн до пенсії. Її можна отримати, якщо людина підпадає під кілька критеріїв.

Також повідомлялося, що пенсіонери мають можливість збільшити розмір своєї пенсії за рахунок спеціальних надбавок. Деякі з них нараховуються автоматично, тоді як для інших необхідно особисто звертатися до Пенсійного фонду та подавати відповідні документи.