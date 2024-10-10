Пенсії в Україні — літнім громадянам дадуть додаткові кошти

Жінка похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право українських громадян літнього віку на спеціальну додаткову надбавку до пенсії. Її можна отримати, якщо людина підпадає під кілька критеріїв.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Як зазначається, створено спеціальний алгоритм, який допоможе отримати грошові виплати. Лише частина пенсіонерів має право на отримання такої доплати до пенсії.

Питання надання доплати регулює закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб і рішення уряду".

Претендувати на щомісячні додаткові грошові виплати можуть тільки самотні пенсіонери, яким необхідна постійна стороння допомога з догляду.

Серед інших важливих критеріїв є:

досягнення віку 80 років;

одиноке проживання;

потреба у постійному сторонньому догляді за станом здоров’я, що документально підтверджено лікарським висновком;

нарахування пенсії за віком.

Розмір надбавки до пенсії становить 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність щомісяця. У 2024 році сума становить 944 гривень.

Як отримати доплату до пенсії

Для того, щоб отримати надбавку до пенсії, потрібно подати до Пенсійного фонду відповідну заяву разом з такими документами:

висновок лікарсько-консультативної комісії, де зазначено, що заявнику необхідний постійний сторонній догляд;

паспорт громадянина;

реєстраційний номер платника податків;

виписка з Пенсійного фонду про те, що людина не отримує доплату для догляду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду, у жовтні поточного року вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу тільки ті громадяни, які накопичили щонайменше 31 рік страхового стажу.

Також ми писали, що українські пенсіонери мають можливість збільшити розмір своєї пенсії за рахунок спеціальних надбавок. Деякі з них нараховуються автоматично, тоді як для інших необхідно особисто звертатися до Пенсійного фонду та подавати відповідні документи.