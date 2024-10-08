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Вихід на пенсію у 60 років у жовтні — у ПФУ назвали умови

8 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — хто зможе вийти на заслужений відпочинок у жовтні
Жінки поважного віку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксенія Симонова - Редактор

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), у жовтні поточного року вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу тільки ті громадяни, які накопичили щонайменше 31 рік страхового стажу.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Право виходу на пенсію у жовтні 2024 року

Як зазначають фахівці Пенсійного фонду, цього року право на пенсію за віком мають чоловіки та жінки після того, як досягнуть 60, 63 або 65 років. Питання щодо віку виходу на пенсію залежить від набутого особою страхового стажу (ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування").

За нормами пенсійного законодавства, у 2024 році вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу виключно ті українці (як чоловіки, так і жінки), у яких за час трудової діяльності накопичилося щонайменше 31 рік стажу. В інакшому разі доведеться чекати до 63 або 65 років.

Кількість необхідного стажу для виходу на пенсію у жовтні 2024 року:

  • 60 років — від 31 року страхового стажу;
  • 63 роки — від 21 до 31 року страхового стажу;
  • 65 років — від 15 до 21 року страхового стажу.

Коли призначають пенсію за відсутності необхідного стажу

Як пояснюють фахівці ПФУ, пенсію громадянам призначають з дати звернення за нею.

У разі, якщо звернення за пенсійною виплатою відбулося не пізніше ніж три місяці з дати досягнення громадянином пенсійного віку, пенсію за віком призначають з дня, що йде за днем ​​досягнення пенсійного віку.

За умови відсутності у 65 років страхового стажу у 15-20 років, то громадянин не матиме права на пенсійну виплату. У такому випадку призначають соціальну допомогу (соцпенсія за віком).

Розмір соціальної допомоги становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність та середньомісячним загальним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери мають можливість збільшити розмір своєї пенсії за рахунок спеціальних надбавок. Деякі з них нараховуються автоматично, тоді як для інших необхідно особисто звертатися до Пенсійного фонду та подавати відповідні документи.

Також ми писали, що в Україні існує категорія пенсіонерів, які мають право на отримання двох пенсій одночасно. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію за інвалідністю та виплати у зв'язку з втратою годувальника. 

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