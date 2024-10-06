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Дві пенсії одразу — хто може отримувати соціальні та пенсійні виплати

6 жовтня 2024 06:10
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Хто в Україні може отримувати дві пенсії одночасно — деталі
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні існує категорія пенсіонерів, які мають право на отримання двох пенсій одночасно. Зокрема, особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію за інвалідністю та виплати у зв'язку з втратою годувальника. Це створює додаткову фінансову підтримку для таких осіб, допомагаючи покращити їх матеріальне становище.

Про це розповідає 24 Канал.

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Хто має право на дві виплати

У 2024 році особи з інвалідністю з дитинства мають право на державну допомогу, розмір якої визначається залежно від групи інвалідності. Згідно з чинними нормами:

  • Для осіб з інвалідністю з дитинства I групи розмір допомоги складає 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що дорівнює 2 361 гривні.
  • Для осіб з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму, або 1 888,8 гривні.
  • Для осіб з інвалідністю з дитинства III групи — 60% прожиткового мінімуму, що становить 1 416,6 гривні.
  • Для дітей з інвалідністю віком до 18 років допомога складає 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652,7 гривні.

Це регулюється Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю".

Такі особи можуть отримувати пенсію по втраті годувальника додатково до виплат по інвалідності, за умови, що особа, яка їх утримувала, померла, і вони вважаються непрацездатними.

До непрацездатних членів родини належать:

  • Чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю, досягли віку 65 років або віку, передбаченого статтею 26 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV;
  • Діти до 18 років або старші, якщо стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;
  • Діти, які навчаються, до завершення навчання, але не довше 23 років;
  • Діти-сироти до 23 років;
  • Чоловік (дружина), один з батьків, брат або сестра, дідусь чи бабуся годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом за дитиною годувальника до 8 років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України  пояснили, на які пенсії можуть претендувати особи з інвалідністю у жовтні 2024 року. Йдеться про мінімальні розміри виплат.

Ми також писали, що українці, які працюють за кордоном, мають змогу зараховувати закордонний стаж роботи до пенсії. Однак таку можливість мають ті особи, які працювали в країнах, що підписували з Україною міжнародний договір про пенсійне забезпечення.

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