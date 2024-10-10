Пенсии в Украине — депутаты хотят изменить способы выплаты средств

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

В Украине планируют расширить возможности Пенсионного фонда осуществлять выплаты гражданам на заслуженном отдыхе через почту. Соответствующую инициативу готовят к представлению на рассмотрение парламента.

Об этом сообщили в Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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Детальнее об инициативе по выплате пенсий

Главная идея законопроекта, над которым сейчас работают в Верховной Раде, заключается в предоставлении права выплаты пенсий еще одному крупному почтовому оператору — частной компании "Новая Почта".

Как следует из предложений будущего проекта закона, компания сможет производить выплаты людям пенсионного возраста через свою популярную платежную систему NovaPay. То есть ожидается, что частная логистическая компания может стать оператором пенсионных выплат наравне с государственной "Укрпочтой".

Как сейчас выплачивают средства пенсионерам

Согласно действующему законодательству, пенсию выплачивают гражданам двумя способами:

через отделение АО "Укрпочта";

через уполномоченные банки.

Варианты выплаты пенсионер выбирает по своему усмотрению.

В то же время, получатели пенсий, имеющие статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2022 года, получают деньги исключительно через Ощадбанк.

Пенсионеры могут перевести пенсию из почтового отделения на банк с помощью портала е-услуг Пенсионного фонда.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о праве украинских граждан пожилого возраста на специальную дополнительную надбавку в 944 грн к пенсии. Ее можно получить, если человек подпадает под несколько критериев.

Также сообщалось, что у пенсионеров есть возможность увеличить размер своей пенсии за счет специальных надбавок. Некоторые из них начисляются автоматически, тогда как другим необходимо лично обращаться в Пенсионный фонд и подавать соответствующие документы.