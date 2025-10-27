Пенсії для осіб з інвалідністю можуть підвищити у 2026 році — що варто знати

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У 2026 році в Україні очікується підвищення пенсійних виплат громадян. Передбачається проведення щорічної індексації для покриття інфляції, а також перегляд деяких виплат завдяки зростанню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Відповідні зміни передбачені законопроєктом про Державний бюджет-2026, який чекає на розгляд у другому читанні.

Реклама

Читайте також:

Підвищення пенсійних виплат за рахунок індексації

Наступного року передбачається здійснення осучаснення пенсій більшості громадян. Перегляд виплат запланований з 1 березня 2026 року.

Щодо відсотка індексації, то показник стане відомий традиційно у лютому наступного року, оскільки тоді оприлюднять рівень подорожчання споживчих товарів та послуг в країні за попередній рік.

Зокрема, цьогоріч індексація мала коефіцієнт 1,115, що дало змогу підвищити виплати на 9,5%. Мінімальний розмір підвищення становив 100 грн, а максимальний — 1,5 тис. грн.

Проте перегляд виплат за рахунок індексації торкнеться не всіх громадян. Не осучаснять пенсії, тим, хто вийшов на заслужений відпочинок за останні три роки. Також не матимуть права на перегляд виплат, ті, хто отримують найвищі виплати за спецзаконами (судді, прокурори, держслужбовці) та ті, кому держава виплачує соцдопомогу замість пенсії, зокрема, особи з інвалідністю.

Зростання виплат для людей з інвалідністю

Водночас, завдяки підвищенню прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб наступного року з 2 361 до 2 595 грн, зростуть виплати українцям з інвалідністю, які отримують мінімальні виплати.

Підхід в обчисленні виплат для таких громадян не зміниться, тобто у відсотках від пенсії за віком:

для першої групи інвалідності — 100%;

для другої групи інвалідності — 90%;

для третьої групи інвалідності — 50%.

Раніше ми писали, кому держава доплачує до пенсій близько 600 грн щомісяця. Також особлива категорія громадян наділена правом на достроковий вихід на заслужений відпочинок.

Ще ми розповідали, які суми передбачені громадянам, якщо страхового стажу є більш ніж норма. Відомо, за яких умов українці отримують додатково по 500 грн щомісяця.