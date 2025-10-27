Видео
В Украине пенсии для лиц с инвалидностью могут вырасти — детали

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 06:10
обновлено: 23:10
Пенсии для лиц с инвалидностью могут повысить в 2026 году — что стоит знать
Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В 2026 году в Украине ожидается повышение пенсионных выплат граждан. Предусматривается осуществление ежегодной индексации для покрытия инфляции, а также пересмотр некоторых выплат благодаря росту прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом о Государственном бюджете-2026, который ожидает рассмотрения во втором чтении.

Повышение пенсионных выплат за счет индексации

В следующем году предусматривается осуществление осовременивания пенсий большинства граждан. Пересмотр выплат запланирован с 1 марта 2026 года.

Что касается процента индексации, то показатель станет известен традиционно в феврале следующего года, поскольку тогда обнародуют уровень подорожания потребительских товаров и услуг в стране за предыдущий год.

В частности, в этом году индексация имела коэффициент 1,115, что позволило повысить выплаты на 9,5%. Минимальный размер повышения составил 100 грн, а максимальный — 1,5 тыс. грн.

Однако пересмотр выплат за счет индексации коснется не всех граждан. Не осовременят пенсии, тем, кто вышел на заслуженный отдых за последние три года. Также не будут иметь права на пересмотр выплат, те, кто получают высокие выплаты по спецзаконам (судьи, прокуроры, госслужащие) и те, кому государство выплачивает соцпомощь вместо пенсии, в частности, лица с инвалидностью.

Рост выплат для людей с инвалидностью

В то же время, благодаря повышению прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в следующем году с 2 361 до 2 595 грн, вырастут выплаты украинцам с инвалидностью, которые получают минимальные выплаты.

Подход в расчете выплат для таких граждан не изменится, то есть в процентах от пенсии по возрасту:

  • для первой группы инвалидности — 100%;
  • для второй группы инвалидности — 90%;
  • для третьей группы инвалидности — 50%.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
