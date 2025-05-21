Ціни на зерно в Україні та на світовому ринку — яка ситуація у травні

Людина перекидає зерно. Фото: УНІАН

Ціни на пшеницю на світових ринках впродовж останнього тижня почали різко підвищуватися — на 3,4 цента. Наразі бушель зерна коштує 532,6 цента, тоді як на українському агроринку пшениця, навпаки, дешевшає.

Про це йдеться в останньому місячному звіті Міністерства сільського господарства США (USDA).

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Аналітики наголошують, що на формування цін впливає посушлива погода, яка наразі тримається над територією Китаю. Прогнозується, що спекотна та бездощова погода негативно вплине на врожай.

Агроринок в Україні — що відбувається з цінами зараз

На противагу цінам на глобальному ринку, вартість пшениці в Україні стабільно знижується. Так, станом на 21 травня, як свідчать дані на профільному сайті Tripoli.land, тонна агрокультури коштує 9 251 грн.

Ціни на пшеницю в Україні. Скриншот: Tripoli.land

При цьому за тиждень, що минув, пшениця на внутрішньому ринку подешевшала на 208 грн/т. Так, у вівторок, 13 травня, за тонну збіжжя на агроринку просили 9 459 грн. Наступними днями ціни на пшеницю постійно знижувалися і 19 травня досягли найменшого значення за тиждень — 9 212 грн/тонна. Але вже 20 травня на ринку зафіксували незначний стрибок цін — пшениця подорожчала до 9 251 грн за тонну. У середу, 21 травня, ціна на пшеницю залишається на рівні попереднього дня.

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