Ціни на овочі та фрукти — якою буде вартість у 2025 році

Овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В українських магазинах споживачі вже можуть купувати перші плоди нового врожаю овочів. Для деяких громадян ціни можуть здатися зависокими, але вартість сезонної продукції ще буде знижуватися, хоч і поступово.

Про це розповів журналістам РБК-Україна аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

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За словами Максима Гопки, ціни на овочі та фрукти цього року відрізнятимуться від торішніх. Так, усе залежатиме від загальної пропозиції по кожному окремому продукту. Також серйозним фактором для формування цін залишається погода. У квітні, наприклад, в Україні було щонайменше три хвилі заморозків — це може вплинути на майбутній врожай.

"Погодні умови, які маємо весною, не надають оптимізму щодо ягід та фруктів, адже ще не до кінця зрозуміло, наскільки заморозки вплинули на цвітіння рослин", — пояснив експерт.

Водночас спостерігається, хоч і поступове, але зростання пропозиції на вітчизняні овочі, які були вирощені у теплицях. На думку Гопки, це може позитивно вплинути на ціни у цьому сегменті. Наприклад, частина тепличних овочів із "салатного набору" вже подешевшала: тепличні помідори коштують у середньому на 18% менше, ніж наприкінці квітня. Тепличні огірки теж подешевшали, в середньому на 12% за тиждень.

Також знижуються ціни на білокачанну капусту торішнього врожаю — через низький попит та незадовільну якість. При цьому ціни на білокачанну капусту нового врожаю залишаються зависокими.

Нагадаємо, що в Україні вже розпочався сезон полуниці. Громадянам пропонують купувати як імпортовані ягоди, так і товари від місцевих підприємств. Також дізнавайтесь, який сезонний фрукт різко додав у ціні.