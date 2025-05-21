Цены на зерно в Украине и на мировом рынке — какая ситуация в мае

Человек пересыпает зерно. Фото: УНИАН

Цены на пшеницу на мировых рынках в течение последней недели начали резко повышаться — на 3,4 цента. Сейчас бушель зерна стоит 532,6 цента, тогда как на украинском агрорынке пшеница, наоборот, дешевеет.

Об этом говорится в последнем месячном отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA).

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Аналитики отмечают, что на формирование цен влияет засушливая погода, которая сейчас держится над территорией Китая. Прогнозируется, что жаркая и бездождевая погода негативно повлияет на урожай.

Агрорынок в Украине — что происходит с ценами сейчас

В противовес ценам на глобальном рынке стоимость пшеницы в Украине стабильно снижается. Так, по состоянию на 21 мая, как свидетельствуют данные на профильном сайте Tripoli.land, тонна агрокультуры стоит 9 251 грн.

Цены на пшеницу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

При этом за прошедшую неделю пшеница на внутреннем рынке подешевела на 208 грн/т. Так, во вторник, 13 мая, за тонну зерна на агрорынке просили 9 459 грн. В последующие дни цены на пшеницу постоянно снижались и 19 мая достигли наименьшего значения за неделю — 9 212 грн/т. Но уже 20 мая на рынке зафиксировали незначительный скачок цен — пшеница подорожала до 9 251 грн за тонну. В среду, 21 мая, цена на пшеницу остается на уровне предыдущего дня.

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