Цены на зерно в Украине и на мировом рынке — какая ситуация в мае

В Украине падают цены на зерно — за сколько продают тонну
Цены на пшеницу на мировых рынках в течение последней недели начали резко повышаться — на 3,4 цента. Сейчас бушель зерна стоит 532,6 цента, тогда как на украинском агрорынке пшеница, наоборот, дешевеет.
Об этом говорится в последнем месячном отчете Министерства сельского хозяйства США (USDA).
Почему дорожает пшеница за рубежом
Аналитики отмечают, что на формирование цен влияет засушливая погода, которая сейчас держится над территорией Китая. Прогнозируется, что жаркая и бездождевая погода негативно повлияет на урожай.
Агрорынок в Украине — что происходит с ценами сейчас
В противовес ценам на глобальном рынке стоимость пшеницы в Украине стабильно снижается. Так, по состоянию на 21 мая, как свидетельствуют данные на профильном сайте Tripoli.land, тонна агрокультуры стоит 9 251 грн.
При этом за прошедшую неделю пшеница на внутреннем рынке подешевела на 208 грн/т. Так, во вторник, 13 мая, за тонну зерна на агрорынке просили 9 459 грн. В последующие дни цены на пшеницу постоянно снижались и 19 мая достигли наименьшего значения за неделю — 9 212 грн/т. Но уже 20 мая на рынке зафиксировали незначительный скачок цен — пшеница подорожала до 9 251 грн за тонну. В среду, 21 мая, цена на пшеницу остается на уровне предыдущего дня.
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