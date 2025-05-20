Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує тонна у травні 2025 року

Насіння кукурудзи. Фото: УНІАН

В Україні ціни на кукурудзу, яка є важливою для експорту сільськогосподарською культурою, продовжують знижуватися у травні 2025 року. На це впливають деякі чинники.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як і чому знижуються ціни на кукурудзу

Реклама

Читайте також:

Які чинники впливають на вартість кукурудзи

Ціни на кукурудзу знижуються на тлі слабкої активності українських трейдерів, які раніше сформували достатні запаси, зауважують аналітики у Telegram-каналі SPIKE BROKERS. Додатковий тиск на агроринок зараз чинить неактивна торгова поведінка від покупців.

Скільки коштує тонна кукурудзи станом на 20 травня

Як свідчать дані на профільному порталі Tripoli.land, середні ціни на кукурудзу наразі становлять 9 768 грн за тонну.

Ціни на кукурудзу. Скриншот: Tripoli.land

Ціни на цю агрокультуру впродовж останнього тижня змінювалися щодня. Найвищий показник був зафіксований 12 травня, коли тонна кукурудзи коштувала 10 120 грн.

Раніше ми розповідали, який продукт дешевшає в українських супермаркетах. Зниження вартості фіксують, наприклад, в магазинах АТБ.

Також ми писали про зміни у цінах на вершкове масло в Україні. Відомо, з яких причин населенню доводиться платити більше.