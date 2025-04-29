Ціни на пшеницю — скільки коштує ячмінь у квітні 2025 року

Колоски пшениці в полі. Фото: УНІАН

Якщо в період з березня по початок квітня в Україні експортний попит на ячмінь зростав, оскільки трейдери хотіли швидше закрити наявні контракти, то зараз спостерігається зниження закупівельних цін на ячмінь. Тим часом міжнародні вже контрактують ячмінь нового врожаю, але за значно нижчими цінами.

Про це пише видання Agronews.ua.

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Що відбувається на ринку ячменю в Україні наприкінці квітня

Як зауважують аналітики, з 1 по 17 квітня експорт ячменю зменшився порівняно з аналогічним періодом березня майже вдвічі — з 48 до 25 тис. тонн, тоді як торік показники експорту сягали 170 тис. тонн.

Світові ціни на ячмінь традиційно почали знижуватись перед новим сезоном, тоді як в Україні високі експортні ціни на фуражний ячмінь та низький попит на пивоварний ячмінь на початку сезону, змусили фермерів продавати пивоварний ячмінь, як фуражний. На цьому фоні на ринку утворився дефіцит пропозиції пивоварного ячменю, а ціни попиту суттєво зросли.

Скільки коштує тонна ячменю 29 квітня

У вівторок, 29 квітня, показник середньої ціни на тонну ячменю складав 8 818 грн, за інформацією на профільному порталі Tripoli.land. Впродовж останнього тижня ячмінь на агроринку дорожчав, а інколи ціна перебувала на рівні попереднього дня.

Як змінювалися ціни на ячмінь. Скриншот: Tripoli.land

Так, у вівторок, 22 квітня, тонна ячменю коштувала 9 150 грн, а 23 квітня ячмінь подорожчав до 9 160 грн/тонна — найвищого показника.

Надалі ціни на агрокультуру коливалися від 9 151 грн до 9 158 грн/тонна. Але 29 квітня на ринку стався різкий обвал цін. Наразі за тонну ячменю цінник встановлений на рівні 8 818 грн.

Тим часом нагадаємо, що аналітики попереджають, що одна із важливих для України агрокультур різко подешевшає. Це станеться вже у 2025 році.

Також ми розповідали, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) зробила невтішний прогноз щодо врожаю в Україні у 2025 році.