Ціни на зернові в Україні станом на 24 серпня 2024 року — скільки коштує пшениця

Збір врожаю у полі. Фото: AP

В Україні ціни на пшеницю продовжують стрімко зростати. Серед ключових факторів цього подорожчання — несприятлива погода, яка негативно позначилася на врожайності, а також зменшення обсягів експорту через світові торгові обмеження.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 24 серпня.

Читайте також:

Станом на 24 серпня 2024 року середня ціна на пшеницю в Україні становить 7 529 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 24 серпня. Фото: tripoli.land

Середні ціни на пшеницю в Україні за останній тиждень дещо зросли. У суботу, 17 серпня, тонна цієї агрокультури коштувала 7 517 грн. У вівторок, 20 серпня, вартість пшениці становила 7 473 грн за тонну, а у середу, 21 серпня, — 7 469 грн за тонну. У четвер, 22 серпня, тонна пшениці коштувала 7 490 грн, а у п'ятницю, 23 серпня, — 7 529 грн. Така вартість пшениці зафіксована і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з Росією вплинула на експорт зернових

Економіст Андрій Новак наголошує, що аграрний сектор України зазнав значних втрат внаслідок російського вторгнення. Серед цих втрат – обстріли сільськогосподарських земель, фінансові втрати, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжка зерна російськими військовими.

"Росіяни не можуть знищити український морський коридор через те, що він проходить територіальними водами Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається на українському ринку зерна та які в серпні ціни на соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, ячменю та кукурудзи.