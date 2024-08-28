Цены на зерновые в Украине на 28 августа 2024 года

Уборка урожая в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В Украине в конце августа наблюдается небольшое падение цен на сою. При этом, как отмечают эксперты, засуха в Украине продолжает усиливаться, негативно влияя на урожай сои, подсолнечника и кукурузы, а также создавая трудности для своевременного посева озимого рапса. Несмотря на эти обстоятельства, мировые цены остаются на прежнем уровне.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 28 августа 2024 года.

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По состоянию на 28 августа средняя цена на сою в Украине составляет 16 861 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 28 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

За последние дни цены на сою в Украине несколько упали. Так, в среду, 21 августа цена на эту зерновую культуру была на самом высоком за 7 дней уровне — 16 927 грн за тонну. В пятницу, 23 августа, цена тонны сои упала до своего недельного минимума — 16 856 грн. Правда, такая стоимость этой зерновой культуры продержалась всего один день. В субботу, 24 августа, она выросла до 16 864 грн за тонну. В среду, 28 августа, средняя цена тонны сои в Украине равняется 16 861 грн.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

Экономист Андрей Новак утверждает, что блокада западных границ Украины европейскими фермерами практически не влияет на общий объем экспорта зерновых. По его словам, сухопутными маршрутами транспортируется менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это ущерб, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — отметил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя, кукурузы и подсолнечника.