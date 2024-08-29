Робота в Україні стане більш безпечнішою — деталі ініціативи

Працівниця на підприємстві. Фото: Ukrayina.pl

В Україні влада має намір змінити вимоги до безпеки та здоров'я для працівників на підприємствах. Відповідна ініціатива чекає другого читання у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Йдеться про законопроєкт №10147 "Про безпеку та здоров’я працівників на роботі", ініційований прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Днями документ пройшов у Раді перше читання.

Як пояснюють юристи, серед основних нововведень зміни, які стосуються неповнолітніх:

буде скасовано заборону застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах зі шкідливими/небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах (ст. 190-192 КЗпП);

скасують заборону підіймання/переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми;

дозволять залучення до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні;

виключать статтю про те, що усі громадяни молодше 18 років мають прийматися на роботу лише після попереднього медогляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають обов'язковому медогляду.

Окрім того, документ запровадить інформування компетентних органів про всі нещасні випадки та ведення роботодавцем обліку всіх інцидентів, які потенційно могли призвести до нещасних випадків.

Також, поряд з чинною адміністративною та кримінальною відповідальністю запровадять можливість покладення за судовим рішенням на роботодавця матеріальної відповідальності за завдану шкоду життю та здоров'ю працівникам внаслідок недостатніх чи неефективних заходів, які було вжито роботодавцем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні за два роки динаміка заробітних плат у гривнях доволі позитивна, як свідчить офіційна статистика. Однак через зростання курсу долара українці суттєво втратили в доходах.

Також ми писали, що деякі спеціалісти можуть отримувати заробітну плату від 100 тис. грн. Як правило, такі виплати роботодавці пропонують керівникам відділів, військовослужбовцям та програмістам.