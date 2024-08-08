Робота під час війни — в Україні додадуть нову підставу для звільнення

В Україні запровадять нову підставу для звільнення — деталі змін у вересні
В Україні невдовзі з'явиться нова підстава для звільнення працівників — за "розголошення комерційної таємниці". Нова норма, внесена в Кодекс законів про працю (№ 3768-IX), набуде чинності з 27 вересня 2024 року.
Про деталі новації розповів юрист з трудового права Віталій Дудін у Telegram.
Загроза звільнення за розголошення комерційної таємниці
За словами правозахисника, зараз в Україні укладення контрактів про нерозголошення комерційної таємниці чи non-disclosure agreements (NDA) є "ритуалом", оскільки довести покарання за таке порушення доволі складно. За розкриття працівником секретів могли дати догану.
З вересня розголошення комерційної таємниці стане законною новою підставою для звільнення, але це буде можливо виключно у разі дотримання низки умов.
"Знайте, що таке звільнення буде законним за низки умов", — зазначає він.
Раніше звільнення могло загрожувати таким категоріям працівників:
- посадовцям ТОВ;
- тим, хто працює за контрактом;
- тим, хто працює за угодою з нефіксованим робочим часом.
За новими правилами, підставою звільнення стане невиконання правил у частині зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці і вважатиметься законним у разі:
- якщо правила внутрішнього трудового розпорядку, що вимагають від працівників охороняти КТ, схвалені трудовим колективом і поставлені до відома всі підлеглі;
- якщо засекречена інформація узгоджена з постановою №611;
- якщо дотримано порядок притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності, відповідно до статті 147-149 Кодексу законів про працю.
Що ще варто знати
Нагадаємо, жінки, які служать у складі Збройних сил України, мають певні пільги. Так, за наявності неповнолітніх дітей, вони можуть отримати додаткову відпустку терміном 10 діб.
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