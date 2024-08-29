Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Украине обновят правила безопасности на работе — что изменится arrow

В Украине обновят правила безопасности на работе — что изменится

29 августа 2024 14:50
Ксения Симонова - Редактор
Работа в Украине станет более безопасной — детали инициативы
Работница на предприятии. Фото: Ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

В Украине власти намерены изменить требования к безопасности и здоровью для работников на предприятиях. Соответствующая инициатива ждет второго чтения в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Новые правила безопасности на работе в Украине

Речь идет о законопроекте №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе", инициированном премьер-министром Денисом Шмыгалем. На днях документ прошел в Раде первое чтение.

Как объясняют юристы, среди основных нововведений изменения, касающиеся несовершеннолетних:

  • будет отменен запрет на применение труда лиц младше 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными/опасными условиями труда, а также на подземных работах (ст. 190-192 КЗоТ);
  • отменят запрет подъема/перемещения вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы;
  • разрешат привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни;
  • исключат статью о том, что все граждане младше 18 лет должны приниматься на работу только после предварительного медосмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат обязательному медосмотру.

Кроме того, документ введет информирование компетентных органов о всех несчастных случаях и ведении работодателем учета всех инцидентов, которые могли привести к несчастным случаям.

Также, наряду с действующей административной и уголовной ответственностью введут возможность возложения по судебному решению на работодателя материальной ответственности за причиненный вред жизни и здоровью работников вследствие недостаточных или неэффективных мер, которые были приняты работодателем.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за два года динамика заработных плат в гривнах достаточно положительна, как свидетельствует официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

Также мы писали, что некоторые специалисты могут получать зарплату от 100 тыс. грн. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.

работа правила законопроект сотрудники безопасность работодатели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:53 Подарок от города-побратима — во Львове построят Центр ментального здоровья

14:53 Лукашенко сделал очередное громкое заявление по поводу участия Беларуси в войне

14:52 Деньги получали, а за регион не вспоминали — результаты работы одесских нардепов

14:50 Доплаты и соцпомощь — какие выплаты получат пенсионеры в 2024 году

14:50 В Украине обновят правила безопасности на работе — что изменится

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

14:43 В Швейцарии Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей

14:34 В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию в энергосистеме зимой — удастся ли избежать отключений

14:31 Недавняя российская массированная атака нарушила работу двух АЭС в Украине

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

14:24 Тщательно планировали ограбление — в Одессе задержали туристов

14:53 Подарок от города-побратима — во Львове построят Центр ментального здоровья

14:53 Лукашенко сделал очередное громкое заявление по поводу участия Беларуси в войне

14:52 Деньги получали, а за регион не вспоминали — результаты работы одесских нардепов

14:50 Доплаты и соцпомощь — какие выплаты получат пенсионеры в 2024 году

14:50 В Украине обновят правила безопасности на работе — что изменится

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

14:43 В Швейцарии Павла Дурова лишили родительских прав на троих детей

14:34 В Укрэнерго спрогнозировали ситуацию в энергосистеме зимой — удастся ли избежать отключений

14:31 Недавняя российская массированная атака нарушила работу двух АЭС в Украине

14:24 Тщательно планировали ограбление — в Одессе задержали туристов

14:22 В Херсонской области объявили подозрение оккупанту, совершавшему насилие над женщиной

Эксклюзив

20:03 Сколько стоит собрать ребенка в школу в Одессе — Новини.LIVE узнали стоимость

06:40 Цены за 1 кг цветных металлов в конце августа — сколько стоит латунь в Украине

Новость с фото

06:08 На треть дороже, чем в ЕС — как украинские сети электроники наживаются на отключениях света

27 августа 2024

18:27 Запрет Telegram в Украине — какая альтернатива есть у одесситов

Эксклюзив

10:07 Покалеченный юг — как отдыхают туристы в курортных поселках Одесчины

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Text

14:30 В Украине могут меньше выключать свет — эксперт спрогнозировал дату позитивных перемен

Text

14:19 Куюн спрогнозировал, вырастут ли цены на бензин и дизель в сентябре

Text

13:00 Киев покажет США план ударов по РФ и Сырский высказался о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:56 Нардеп назвал количество украинцев, готовых из-за границы вернуться домой

Text

11:28 Сколько домов в год строят для людей, которые потеряли жилье — данные нардепа

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова - 80x80

Подоляк отреагировал на скандал вокруг ответа Зеленского по поводу Татарова

Text

08:00 Разрешение ТЦК стрелять на поражение и повышение налогов в Украине — эфир Ранок.LIVE

28 августа 2024
Text

23:22 Курская операция, мобилизация и провал Путина — эксклюзивное интервью Подоляка для Новини.LIVE

Text

20:00 Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Text

17:54 Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Text

17:50 Сколько объектов в РФ можно ударить ракетами ATACMS, если б США сняли ограничения — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку