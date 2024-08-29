Работа в Украине станет более безопасной — детали инициативы

Работница на предприятии. Фото: Ukrayina.pl

В Украине власти намерены изменить требования к безопасности и здоровью для работников на предприятиях. Соответствующая инициатива ждет второго чтения в парламенте.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

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Речь идет о законопроекте №10147 "О безопасности и здоровье работников на работе", инициированном премьер-министром Денисом Шмыгалем. На днях документ прошел в Раде первое чтение.

Как объясняют юристы, среди основных нововведений изменения, касающиеся несовершеннолетних:

будет отменен запрет на применение труда лиц младше 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными/опасными условиями труда, а также на подземных работах (ст. 190-192 КЗоТ);

отменят запрет подъема/перемещения вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы;

разрешат привлечение к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни;

исключат статью о том, что все граждане младше 18 лет должны приниматься на работу только после предварительного медосмотра и в дальнейшем, до достижения 21 года, ежегодно подлежат обязательному медосмотру.

Кроме того, документ введет информирование компетентных органов о всех несчастных случаях и ведении работодателем учета всех инцидентов, которые могли привести к несчастным случаям.

Также, наряду с действующей административной и уголовной ответственностью введут возможность возложения по судебному решению на работодателя материальной ответственности за причиненный вред жизни и здоровью работников вследствие недостаточных или неэффективных мер, которые были приняты работодателем.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине за два года динамика заработных плат в гривнах достаточно положительна, как свидетельствует официальная статистика. Однако из-за роста курса доллара украинцы существенно потеряли в доходах.

Также мы писали, что некоторые специалисты могут получать зарплату от 100 тыс. грн. Как правило, такие выплаты работодатели предлагают руководителям отделов, военнослужащим и программистам.