Цены на помидоры в Украине: какая стоимость овоща в апреле

Украинские помидоры подешевели на 13% за неделю. Сейчас овощ продается по ценам от 140 до 170 гривен за килограмм. Однако в супермаркетах томаты дороже.

Томаты дешевеют из-за сезонного увеличения предложения: поставщики начали предлагать овощи из местных теплиц, тогда как спрос остается сдержанным. На общую ситуацию влияет и импорт. Так, турецкие помидоры продаются по ценам от 100 гривен за килограмм. Впрочем, импортных помидоров в Украине пока мало.

Несмотря на удешевление, помидоры от украинских производителей все еще стоят на 60% дороже, чем в конце апреля 2025 года. Однако прогнозируется, что томаты в Украине продолжат дешеветь.

Средняя цена на красные помидоры составляет 239 гривен, свидетельствуют данные на портале Минфин. Тогда как в торговых сетях стоимость колеблется от 236 до 303 гривен. Розовые помидоры стоят от 249 до 325 гривен за килограмм, а средняя цена находится на уровне 284,50 гривен/килограмм.

Килограмм помидоров сливка в торговых сетях стоит от 249 до 332 гривен, а средняя цена составляет 290,75 гривен за килограмм.

