Україна
В Украине обновились цены на популярный продукт: сколько стоит килограмм

В Украине обновились цены на популярный продукт: сколько стоит килограмм

Дата публикации 26 апреля 2026 14:30
Цены на помидоры в Украине: какая стоимость овоща в апреле
Люди на рынке. Фото: Новини.LIVE

Украинские помидоры подешевели на 13% за неделю. Сейчас овощ продается по ценам от 140 до 170 гривен за килограмм. Однако в супермаркетах томаты дороже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на EastFruit.

Подробнее о ценах на помидоры

Томаты дешевеют из-за сезонного увеличения предложения: поставщики начали предлагать овощи из местных теплиц, тогда как спрос остается сдержанным. На общую ситуацию влияет и импорт. Так, турецкие помидоры продаются по ценам от 100 гривен за килограмм. Впрочем, импортных помидоров в Украине пока мало.

Несмотря на удешевление, помидоры от украинских производителей все еще стоят на 60% дороже, чем в конце апреля 2025 года. Однако прогнозируется, что томаты в Украине продолжат дешеветь.

Цены на помидоры в супермаркетах

Средняя цена на красные помидоры составляет 239 гривен, свидетельствуют данные на портале Минфин. Тогда как в торговых сетях стоимость колеблется от 236 до 303 гривен. Розовые помидоры стоят от 249 до 325 гривен за килограмм, а средняя цена находится на уровне 284,50 гривен/килограмм.

Читайте также:

Килограмм помидоров сливка в торговых сетях стоит от 249 до 332 гривен, а средняя цена составляет 290,75 гривен за килограмм.

Как сообщали Новини.LIVE, кроме помидоров, украинцы платят больше и за другие овощи. Так, например, продолжает дорожать морковь. При этом купить крупные партии товара довольно непросто.

Еще Новини.LIVE писали, будут ли продавать украинцам херсонские арбузы этим летом и сколько будет стоить клубника. Нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Соломчук рассказал о ситуации с бахчевыми культурами в Украине. Еще он спрогнозировал, какими будут цены на ягоды на рынках.

цены в Украине помидоры цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
