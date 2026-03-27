В Україні дорожчає популярний овоч: кілограм вже коштує понад 140 гривень

Дата публікації: 27 березня 2026 19:40
В Україні дорожчає популярний овоч: кілограм вже коштує понад 140 гривень
Продавець на базарі і гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні ситуація з відпускними цінами на тепличні помідори продовжує змінюватися. Овочі дорожчають через скорочення пропозиції імпортного товару. При цьому попит залишається відносно стабільним. 

Про це йдеться у публікації EastFruit, передає Новини.LIVE

Детальніше про ціни на тепличні помідори

Наразі, як зазначається у статті, продукцію на український ринок постачає Туреччина. Однак імпорт скорочується через сезонні чинники. Тож наприкінці березня ціни на тепличні помідори перебувають в межах від 140 до 160 гривень за кілограм.

Як змінювалися ціни на тепличні помідори в Україні. Скриншот: EastFruit

"Це у середньому на 16% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня", — йдеться у повідомленні.

Ба більше: вартість помідорів в Україні у березні 2026 року вже в середньому на 89% вища, ніж в аналогічний період минулого року. На думку учасників ринку, в подальшому зростання цін збережеться, якщо не стабілізуються поставки помідорів з Туреччини.

Ситуацію погіршує й те, що місцеві тепличні комбінати, які вирощують помідори, зможуть віддавати свою продукцію на реалізацію не раніше з середини квітня.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні подорожчали продукти, які мало залежать від посівної кампанії. Йдеться, наприклад, про яйця, молоко, м'ясо тощо. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, підприємства щодня витрачають гроші на виробництво, реалізацію і перевезення продукції, тому ці фактори відображаються на цінах.

"З наближенням великодніх свят, які в цьому сезоні прийдуть раніше, ми будемо, на жаль, бачити ще стрибок цін через великий попит на продукцію", — сказав він. 

Що стосується ранніх овочів з відкритого грунту, то вони подешевшають за рахунок більшої пропозиції. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися, коли в Україні мають подешевшати яблука. Наразі кілограм фруктів у супермаркетах коштує від 41,50 до 55,70 гривень. Очікується, що ціни на яблука підуть на спад після того, як на ринках з'явиться продукція нового врожаю. Як писали Новини.LIVE, гречка в Україні може подорожчати до 100 гривень за кілограм. Такі ціни можуть з'явитися, якщо війна на Близькому Сході продовжуватиметься довше. Тоді, після енергетичного цінового шоку почнеться продуктовий шок і зростання цін.

Часті питання

Скільки коштує 1 кг помідорів в Україні?

Наприкінці березня 2026 року 1 кг рожевих помідорів у середньому коштує 448 гривень. Дещо дешевшими є помідори червоні — ціни коливаються від 189 до 280 гривень. Натомість помідори сливка у супермаркетах продаються за цінами від 207 до 239 гривень за кілограм. 

Які ціни на овочі в Україні?

Найдорожчими на початку весни в Україні є тепличні овочі. Наприклад, огірки та помідори можуть коштувати від 150 до 250 гривень за кілограм. Імпортна капуста коштує майже 25 гривень за кілограм, а часник — до 130 гривень за кілограм.

ціни в Україні помідори ціни на продукти
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
