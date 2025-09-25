Цены на кукурузу в сентябре — как изменилась стоимость зерновой

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

В Украине на рынке кукурузы сохраняется дальнейшее снижение цен. На фоне уборочной кампании аграрии не спешат с распродажей зерновой.

Какие изменения произошли с ценами на кукурузу

Как отмечают аналитики Agronews, большая часть покупателей сейчас работает уже со сложившимися объемами продукции. При этом представители рынка не исключают дальнейшего падения цен и увеличения предложения на кукурузу.

Тем временем, как свидетельствуют данные на портале Tripoli.land, по состоянию на четверг, 25 сентября, тонна кукурузы стоит 8 858 грн. Для сравнения: в среду, 17 сентября, зерновая продавалась по цене 8 734 грн за тонну, а к 20 сентября цены выросли до 8840 грн/тонна.

Цены на кукурузу в Украине. Скриншот: Tripoli.land

В среду, 23 сентября, цены на кукурузу снизились до отметки в 8 834 грн за тонну, однако в период с 24 по 25 сентября тонна подорожала до 8 858 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине стремительно дешевеет продовольственная пшеница. Так, в начале недели, 22 сентября, тонна стоила 8 795 грн, тогда как еще 14 сентября цена тонны была на 126 грн дороже.

Также мы рассказывали, что кроме пшеницы на агрорынке наблюдается снижение цен на подсолнечник.