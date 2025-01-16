Ціна за 1 г золота в Україні станом на 16 січня 2025 року

Злиток золота в руці. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото вважається це символом багатства, влади та вічної краси. Блиск і рідкість цього дорогоцінного металу зробили його об'єктом бажання і мірилом цінності. Сьогодні золото знаходить застосування не тільки у ювелірних виробах, а й у високих технологіях, медицині та навіть космічній промисловості.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у січні.

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Цікаві факти про золото

Золото є одним з найдавніших металів, відомих людству. Археологічні знахідки свідчать, що цей метал використовувався ще в доісторичні часи. З нього виготовляли прикраси і ритуальні предмети. Блиск і рідкість золота згодом зробили його символом багатства і влади.

Золото має унікальні фізичні властивості. Воно є одним з найбільш ковких і тягучих металів: з одного грама золота можна витягнути дріт довжиною понад 2 кілометри. Також золото не піддається корозії та не окислюється на повітрі.

Золото використовується як резервна валюта і є основою багатьох національних валют. Центральні банки країн зберігають значні запаси золота як гарантію стабільності своїх економік.

Золото є одним з найважчих та найщільніших металів у світі. Один кубічний метр золота важить приблизно 19,3 тонни. Завдяки цій властивості, золото часто використовується в науці для калібрування вимірювальних приладів.

Золото має високу теплопровідність — швидко передає тепло. Тому його використовують у різних технологічних процесах. Наприклад, золото застосовується в космічних технологіях для захисту космічних апаратів від перегріву.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 590,12 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 579,35 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 554,22 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 183,56 грн/г рам.

375 проба: 1 332,83 грн/грам.

500 проба: 1 777,11 грн/грам.

583 проба: 2 072,11 грн/грам.

585 проба : 2079,22 грн/грам.

750 проба: 2 665,67 грн/грам.

900 проба: 3 198,80 грн/грам.

916 проба: 3 255,67 грн/грам.

958 проба: 3 404,94 грн/грам.

999 проба: 3 404,94 грн/грам.

999,9 проба: 3 553,86 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 370,25 грн/грам.

500 проба: 1 836,00 грн/грам.

583 проба: 2 290,20 грн/грам.

585 проба: 2 329,16 грн/грам.

750 проба: 2 935,66 грн/грам.

900 проба: 3 475,50 грн/грам.

916 проба: 3 602,80 грн/грам.

958 проба: 3 839,75грн/грам.

999 проба: 3 850,00 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Заробляти можна також на кольорових металах. Хоча їхня вартість нижча за золото, вона все одно залишається досить високою, що дозволяє отримувати значний прибуток. Наприклад, ми дізналися ціну 1 кг алюмінію.

До пунктів приймання металобрухту можна здавати також мідь. Вона є важливим кольоровим металом для промисловості та має вищу вартість порівняно з алюмінієм.