Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 16 января 2025 года

Слиток золота в руке. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото считается символом богатства, власти и вечной красоты. Блеск и редкость этого драгоценного металла сделали его объектом желания и мерилом ценности. Сегодня золото находит применение не только в ювелирных изделиях, но и в высоких технологиях, медицине и даже космической промышленности.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в январе.

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Интересные факты о золоте

Золото является одним из древнейших металлов, известных человечеству. Археологические находки свидетельствуют, что этот металл использовался еще в доисторические времена. Из него изготавливали украшения и ритуальные предметы. Блеск и редкость золота со временем сделали его символом богатства и власти.

Золото обладает уникальными физическими свойствами. Оно является одним из самых ковких и тягучих металлов: из одного грамма золота можно вытянуть проволоку длиной более 2 километров. Также золото не поддается коррозии и не окисляется на воздухе.

Золото используется как резервная валюта и является основой многих национальных валют. Центральные банки стран хранят значительные запасы золота как гарантию стабильности своих экономик.

Золото является одним из самых тяжелых и плотных металлов в мире. Один кубический метр золота весит примерно 19,3 тонны. Благодаря этому свойству, золото часто используется в науке для калибровки измерительных приборов.

Золото обладает высокой теплопроводностью — быстро передает тепло. Поэтому его используют в различных технологических процессах. Например, золото применяется в космических технологиях для защиты космических аппаратов от перегрева.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка Украины:

Банковский металл (доведенный до наивысших проб в соответствии с мировыми стандартами): 3 590,12 грн/грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 3 579,35 грн/грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 3 554,22 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в ломе от Национального банка Украины:

333 проба: 1 183,56 грн/г рам.

375 проба: 1 332,83 грн/грамм.

500 проба: 1 777,11 грн/грамм.

583 проба: 2 072,11 грн/грамм.

585 проба: 2 079,22 грн/грамм.

750 проба: 2 665,67 грн/грамм.

900 проба: 3 198,80 грн/грамм.

916 проба: 3 255,67 грн/грамм.

958 проба: 3 404,94 грн/грамм.

999 проба: 3 404,94 грн/грамм.

999,9 проба: 3 553,86 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

375 проба: 1 370,25 грн/грамм.

500 проба: 1 836,00 грн/грамм.

583 проба: 2 290,20 грн/грамм.

585 проба: 2 329,16 грн/грамм.

750 проба: 2 935,66 грн/грамм.

900 проба: 3 475,50 грн/грамм.

916 проба: 3 602,80 грн/грамм.

958 проба: 3 839,75грн/грамм.

999 проба: 3 850,00 грн/грамм.

Что еще стоит знать украинцам

Зарабатывать можно также на цветных металлах. Хотя их стоимость ниже золота, она все равно остается достаточно высокой, что позволяет получать значительную прибыль. Например, мы узнали цену 1 кг алюминия.

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она является важным цветным металлом для промышленности и имеет более высокую стоимость по сравнению с алюминием.