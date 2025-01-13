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У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

13 січня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 13 січня 2025 року
Працівники металургійної промисловості. Фото: cmvt-bg.org
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь займає особливе місце у сучасному світі. Цей метал має унікальні властивості та став основою для безлічі технологій, які ми використовуємо щодня. Від смартфонів до електромобілів — мідь завжди присутня у нашому житті в різноманітних приладах та виробах.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 13 січня.

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Цікаві факти про мідь

Мідь необхідна для всіх рослин і тварин, оскільки бере участь у багатьох біохімічних процесах. Наприклад, вона є важливим компонентом деяких ферментів, які допомагають у виробництві енергії та синтезі колагену.

Мідь має високу теплопровідність. Завдяки цьому, вона широко використовується в системах охолодження та теплопередачі. Наприклад, мідні радіатори та теплообмінники ефективно відводять тепло. Вони використовуються в автомобільній та електронній промисловості.

Бронза — це сплав міді та олова, який був надзвичайно важливим для розвитку людської цивілізації. Бронзові інструменти та зброя були набагато міцнішими та довговічнішими, ніж ті, що виготовлялися з чистої міді, що сприяло прогресу у багатьох сферах життя.

Мідь використовується в архітектурі завдяки своїй стійкості до корозії. Наприклад, мідні дахи можуть служити сотні років, поступово покриваючись зеленою патиною, яка захищає метал від подальшого руйнування. Цей процес можна спостерігати на багатьох історичних будівлях, таких як собор Святого Петра в Римі.

Мідь активно переробляється та використовується повторно. Близько 80% всіх мідних виробів переробляються, це дозволяє зменшити видобуток нової міді та зберегти природні ресурси.

Яка ситуація з металургією у світі

Уряд Великобританії ініціював огляд металургійних потужностей країни. Про це заявила член парламенту та державний міністр у Міністерстві бізнесу та торгівлі Сара Джонс за підсумками першого засідання Ради сталеливарної промисловості.

Сара Джонс наголосила, що співпраця з лідерами галузі та експертами дозволить Раді враховувати думку представників з усієї країни та залучити інвестиції у розмірі до 2,5 млрд фунтів, що стане основою для довгострокового зростання сектору.

Раніше уряд оголосив Британії про створення Ради сталеливарної промисловості для проведення консультацій щодо відновлення металургійної галузі та розробки стратегії її розвитку. Подати цю стратегію планується навесні поточного року.

Ціни на мідь в Україні у січні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 13 січня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 230 до 310 грн;
  • Вінницька область — від 250 до 325 грн;
  • Волинська область — від 250 до 330 грн;
  • Дніпропетровська область — від 250 до 300 грн;
  • Житомирська область — від 240 до 280 грн;
  • Закарпатська область — від 240 до 300 грн;
  • Запорізька область — від 240 до 345 грн;
  • Івано-Франківська область — від 240 до 280 грн;
  • Кіровоградська область — від 240 до 280 грн;
  • Львівська область — від 240 до 285 грн;
  • Миколаївська область — від 255 до 300 грн;
  • Одеська область — від 280 до 310 грн;
  • Полтавська область — від 240 до 280 грн;
  • Рівненська область — від 240 до 280 грн;
  • Сумська область — від 240 до 280 грн;
  • Тернопільська область — від 245 до 285 грн;
  • Харківська область — від 270 до 340 грн;
  • Хмельницька область — від 270 до 300 грн;
  • Черкаська область — від 240 до 285 грн;
  • Чернівецька область — від 245 до 285 грн;
  • Чернігівська область — від 240 до 290 грн.

Нагадаємо, що в пунктах прийому металобрухту приймають не лише мідь, а й інші кольорові метали. Хоча вартість ціни на алюміній трохи нижчі за вартість міді, вони все одно залишаються досить високими.

Українці також можуть здавати золоті вироби. У ломбардах можна отримати значну суму за золото. Крім того, ціни на дорогоцінні метали в Україні переважно зростають.

Україна ціни металолом мідь метал

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