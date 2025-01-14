Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 14 січня 2025 року

Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні
Від легких літаків до міцних будівельних конструкцій, алюміній дуже швидко став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Колись цей метал був рідкісним і навіть дорогоцінним. Нині — це один з найпоширеніших і найважливіших матеріалів у світі.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 14 січня 2025 року.
Цікаві факти про алюміній
Алюміній колись був дорожчим за золото. У середині 19-го століття алюміній вважався настільки рідкісним і цінним, що французький імператор Наполеон III використовував алюмінієвий посуд для особливо важливих гостей, тоді як інші їли з золотих тарілок.
Алюміній займає третє місце за поширеністю після кисню і кремнію, складаючи приблизно 8% від маси земної кори. Проте, у чистому вигляді цей метал майже не зустрічається, оскільки він легко вступає в сполуки з іншими елементами.
Алюміній використовується у виробництві штучних сапфірів. Для створення цих дорогоцінних каменів цей метал нагрівають до температури 2200 градусів Цельсія та тримають під високим тиском. Штучні сапфіри використовуються в годинниках, лазерах та інших високотехнологічних пристроях.
Алюміній застосовують також у медицині. Його сполуки використовуються в антацидах для лікування печії та виразкової хвороби. Крім того, цей метал застосовується в деяких вакцинах як речовина, що підсилює імунну відповідь.
Алюміній є важливим компонентом у виробництві електроніки. Завдяки своїй високій електропровідності та легкості, цей метал використовується в проводах, конденсаторах та інших електронних компонентах.
Яка ситуація з металургією в Україні
Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську, яка забезпечує потреби сталеливарної промисловості країни. Це відбулось через близькість російських військ та бойових дій. Про зупинку шахти повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.
Як зазначається, це єдина в Україні шахта, де добувають коксівне вугілля, необхідне сталеливарній промисловості країни. Росія вже давно наближається до ключового логістичного вузла Покровськ. За даними DeepState, війська РФ перебувають менш ніж за 2 км від одного з шахтних стволів.
"Там немає виробництва, ведуться роботи тільки на поверхні", — повідомив співрозмовник видання, додавши, що зараз проводиться евакуація.
За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році Україна виробила близько 3,5 млн тонн коксу, використовуючи виключно коксівне вугілля, що видобувається в Покровську. При цьому минулого року профспілка сталеливарників заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2-3 мільйонів тонн у 2025 році з 7,6 мільйона у 2024 році.
Виробники заявили, що сподіваються знайти альтернативні джерела вугілля, що коксується, в інших частинах України, якщо Покровську шахту буде захоплено російськими військами. Втім, імпортувати цю сировину все одно доведеться, що призведе до зростання витрат.
Ціни на алюміній в Україні у січні
Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:
- Київська область — від 45 до 85 грн;
- Вінницька область — від 45 до 85 грн;
- Волинська область — від 40 до 80 грн;
- Дніпропетровська область — від 45 до 75 грн;
- Житомирська область — від 40 до 80 грн;
- Закарпатська область — від 50 до 70 грн;
- Запорізька область — від 40 до 80 грн;
- Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;
- Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;
- Львівська область — від 45 до 75 грн;
- Миколаївська область — від 50 до 70 грн;
- Одеська область — від 45 до 75 грн;
- Полтавська область — від 40 до 70 грн;
- Рівненська область — від 45 до 75 грн;
- Сумська область — від 40 до 70 грн;
- Тернопільська область — від 40 до 70 грн;
- Харківська область — від 50 до 90 грн;
- Хмельницька область — від 40 до 70 грн;
- Черкаська область — від 40 до 75 грн;
- Чернівецька область — від 40 до 70 грн;
- Чернігівська область — від 45 до 70 грн.
Що ще варто знати українцям
До пунктів приймання металобрухту можна здавати також мідь. Вона є важливим кольоровим металом для промисловості та має вищу вартість порівняно з алюмінієм.
Крім того, приймаються і чорні метали. Хоча ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно простіше.
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