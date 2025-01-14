Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 14 січня 2025 року

Виробництво металу. Фото: tfgusa.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Від легких літаків до міцних будівельних конструкцій, алюміній дуже швидко став невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Колись цей метал був рідкісним і навіть дорогоцінним. Нині — це один з найпоширеніших і найважливіших матеріалів у світі.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 14 січня 2025 року.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній колись був дорожчим за золото. У середині 19-го століття алюміній вважався настільки рідкісним і цінним, що французький імператор Наполеон III використовував алюмінієвий посуд для особливо важливих гостей, тоді як інші їли з золотих тарілок.

Алюміній займає третє місце за поширеністю після кисню і кремнію, складаючи приблизно 8% від маси земної кори. Проте, у чистому вигляді цей метал майже не зустрічається, оскільки він легко вступає в сполуки з іншими елементами.

Алюміній використовується у виробництві штучних сапфірів. Для створення цих дорогоцінних каменів цей метал нагрівають до температури 2200 градусів Цельсія та тримають під високим тиском. Штучні сапфіри використовуються в годинниках, лазерах та інших високотехнологічних пристроях.

Алюміній застосовують також у медицині. Його сполуки використовуються в антацидах для лікування печії та виразкової хвороби. Крім того, цей метал застосовується в деяких вакцинах як речовина, що підсилює імунну відповідь.

Алюміній є важливим компонентом у виробництві електроніки. Завдяки своїй високій електропровідності та легкості, цей метал використовується в проводах, конденсаторах та інших електронних компонентах.

Яка ситуація з металургією в Україні

Україна зупинила видобуток коксівного вугілля на шахті в Покровську, яка забезпечує потреби сталеливарної промисловості країни. Це відбулось через близькість російських військ та бойових дій. Про зупинку шахти повідомило агентство Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

Як зазначається, це єдина в Україні шахта, де добувають коксівне вугілля, необхідне сталеливарній промисловості країни. Росія вже давно наближається до ключового логістичного вузла Покровськ. За даними DeepState, війська РФ перебувають менш ніж за 2 км від одного з шахтних стволів.

"Там немає виробництва, ведуться роботи тільки на поверхні", — повідомив співрозмовник видання, додавши, що зараз проводиться евакуація.

За даними Національної коксохімічної асоціації, у 2023 році Україна виробила близько 3,5 млн тонн коксу, використовуючи виключно коксівне вугілля, що видобувається в Покровську. При цьому минулого року профспілка сталеливарників заявила, що потенційне закриття шахти може призвести до падіння виробництва сталі до 2-3 мільйонів тонн у 2025 році з 7,6 мільйона у 2024 році.

Виробники заявили, що сподіваються знайти альтернативні джерела вугілля, що коксується, в інших частинах України, якщо Покровську шахту буде захоплено російськими військами. Втім, імпортувати цю сировину все одно доведеться, що призведе до зростання витрат.

Ціни на алюміній в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 45 до 85 грн;

Вінницька область — від 45 до 85 грн;

Волинська область — від 40 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 75 грн;

Житомирська область — від 40 до 80 грн;

Закарпатська область — від 50 до 70 грн;

Запорізька область — від 40 до 80 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 70 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 70 грн;

Львівська область — від 45 до 75 грн;

Миколаївська область — від 50 до 70 грн;

Одеська область — від 45 до 75 грн;

Полтавська область — від 40 до 70 грн;

Рівненська область — від 45 до 75 грн;

Сумська область — від 40 до 70 грн;

Тернопільська область — від 40 до 70 грн;

Харківська область — від 50 до 90 грн;

Хмельницька область — від 40 до 70 грн;

Черкаська область — від 40 до 75 грн;

Чернівецька область — від 40 до 70 грн;

Чернігівська область — від 45 до 70 грн.

Що ще варто знати українцям

До пунктів приймання металобрухту можна здавати також мідь. Вона є важливим кольоровим металом для промисловості та має вищу вартість порівняно з алюмінієм.

Крім того, приймаються і чорні метали. Хоча ціна за кілограм сталі чи чавуну нижча, ніж у кольорових металів, зібрати велику кількість виробів із чорного металу значно простіше.