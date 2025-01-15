Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 15 января 2025 года

Производство металла. Фото: ft.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, имеющий во многом уникальные характеристики, благодаря которым она считается ценным материалом. Латунь можно найти в электротехнике, сантехнике, ювелирных изделиях и других предметах быта. Кроме того, латунь является экологически безопасным материалом, который можно перерабатывать и повторно использовать.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 15 января.

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Интересные факты о латуни

Латунь известна человечеству с древних времен, ее происхождение связано с цивилизациями Месопотамии, Египта и Рима. Именно эти народы первыми освоили искусство сочетания меди и цинка, создавая ранние варианты латуни. Этот материал использовался как для изготовления декоративных изделий, так и для создания практичных инструментов.

В Средние века латунь приобрела популярность как материал для изготовления монет, декоративных предметов и оружия. Развитие торговых путей способствовало распространению этого сплава в разных частях света.

Латунь обладает высокой пластичностью, благодаря чему ей можно легко придавать сложные формы. Этот сплав прекрасно поддается штамповке, прокатке и экструзии, позволяя создавать изделия разнообразных форм без потери прочности и целостности структуры.

Оттенок латуни может меняться от золотисто-желтого до красновато-коричневого, в зависимости от содержания цинка в сплаве. Более высокое содержание цинка придает латунным изделиям красный оттенок, тогда как меньшая его доля делает цвет более золотистым.

Латунь является важным материалом изготовления музыкальных инструментов. Духовые инструменты, такие как трубы, саксофоны и валторны, изготавливаются из латунных сплавов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По данным ОП "Укрметаллургпром", металлургические компании Украины по итогам 2024 года увеличили производство проката на 15,8% по сравнению с 2023 годом, с 5,37 млн т до 6,22 млн т. Однако этот показатель все еще значительно ниже довоенных уровней. В 2021 году объемы производства превышали 19,08 млн т.

Производство проката в Украине в 2024 году демонстрировало рост в первом полугодии, и замедление во второй половине года. В частности:

I квартал — 1,39 млн т (-3,7% по сравнению с предыдущим кварталом; +35,5% по сравнению с прошлым годом);

II квартал — 1,75 млн т (+26% по сравнению с предыдущим кварталом; +29,7% по сравнению с прошлым годом);

III квартал — 1,68 млн т (-3,9% по сравнению с предыдущим кварталом; +8,2% по сравнению с прошлым годом);

IV квартал — 1,4 млн т (-16,8% по сравнению с предыдущим кварталом; -3% по сравнению с прошлым годом).

Высокие показатели производства во II-III кварталах были обусловлены восстановлением морского экспорта в начале года, что позволило увеличить поставки на зарубежные рынки и стимулировало производство. Однако в конце года на глобальном стальном рынке замедлился спрос, а проблемы с энергоснабжением, рост тарифов на электроэнергию и логистику повлекли за собой снижение темпов производства в Украине.

Цены на латунь в Украине в декабре

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 15 января и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 130 до 185 грн;

Винницкая область — от 160 до 190 грн;

Волынская область — от 130 до 185 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 180 грн;

Житомирская область — от 150 до 180 грн;

Закарпатская область — от 145 до 205 грн;

Запорожская область — от 145 до 200 грн;

Ивано-Франковская область — от 145 до 170 грн;

Кировоградская область — от 140 до 170 грн;

Львовская область — от 140 до 180 грн;

Николаевская область — от 150 до 185 грн;

Одесская область — от 170 до 195 грн;

Полтавская область — от 150 до 170 грн;

Ровенская область — от 125 до 185 грн;

Сумская область — от 180 до 195 грн

Тернопольская область — от 150 до 175 грн;

Харьковская область — от 155 до 205 грн;

Хмельницкая область — от 160 до 175 грн;

Черкасская область — от 150 до 170 грн;

Черновицкая область — от 150 до 170 грн;

Черниговская область — от 155 до 180 грн.

Что еще стоит знать украинцам

В пункты приема металлолома можно сдавать также медь. Она является составной частью латуни и важным цветным металлом для промышленности, а также имеет более высокую стоимость по сравнению с латунью.

Кроме того, в качестве вторичного сырья принимаются и черные металлы. Хотя цена за килограмм стали или чугуна ниже, чем у цветных металлов, собрать большое количество изделий из черного металла значительно проще.