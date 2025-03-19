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В Україні оновили ціни на мідь — де дорожче приймають брухт

19 березня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на мідь та кольорові метали у 2025 році — де найкраще здавати брухт у березні
Мідні вироби. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Мідь — цінний метал, який активно використовується в різних галузях промисловості, включаючи електроніку, машинобудування і будівництво. Завдяки цьому пункти приймання вторсировини охоче приймають вироби з цього металу та пропонують за мідний брухт непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 19 березня.

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У лютому 2025 року Україна знизила експорт чавуну до 24,35 тис. т. Це стало найнижчим показником із грудня 2022 року. Обсяги постачання впали на 80,9% порівняно з лютим 2024 року та на 81,1% щодо січня.

Основною причиною різкого скорочення експорту стало припинення постачань до США — у січні обсяг експорту становив 115,35 тис. т. Водночас після чотиримісячної перерви Україна відновила відвантаження до Італії — вони досягли 19,99 тис. т. Експорт до Польщі скоротився на 28,9% порівняно із січнем та становив 3,19 тис. т.

Загалом за січень-лютий 2025 року обсяг експорту чавуну з України зменшився на 43,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 152,95 тис. т. Основними напрямками залишаються США (115,35 тис. т), Італія (19,99 тис. т), Польща (7,67 тис. т) та Нідерланди (4,97 тис. т).

Доходи від експорту в лютому впали до 8,89 млн доларів, що на 81,4% нижче, ніж роком раніше, і на 82,8% менше, ніж у січні. За два місяці 2025 року виторг становив 60,47 млн доларів, знизившись на 38,2% у річному вираженні.

Ціни на мідь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 19 березня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

  • Київська область — від 250 до 320 грн;
  • Вінницька область — від 280 до 345 грн;
  • Волинська область — від 280 до 350 грн;
  • Дніпропетровська область — від 280 до 330 грн;
  • Житомирська область — від 270 до 295 грн;
  • Закарпатська область — від 280 до 320 грн;
  • Запорізька область — від 280 до 365 грн;
  • Івано-Франківська область — від 270 до 295 грн;
  • Кіровоградська область — від 270 до 295 грн;
  • Львівська область — від 270 до 300 грн;
  • Миколаївська область — від 280 до 330 грн;
  • Одеська область — від 290 до 350 грн;
  • Полтавська область — від 270 до 295 грн;
  • Рівненська область — від 270 до 295 грн;
  • Сумська область — від 290 до 345 грн;
  • Тернопільська область — від 270 до 295 грн;
  • Харківська область — від 300 до 365 грн;
  • Хмельницька область — від 280 до 320 грн;
  • Черкаська область — від 290 до 340 грн;
  • Чернівецька область — від 270 до 295 грн;
  • Чернігівська область — від 280 до 310 грн.

У пункти приймання брухту можна приносити не лише мідні вироби, а й отримати непогані гроші за алюміній. Вартість цього металу в Україні постійно зростає.

Також високо цінується латунь — сплав міді та цинку. Ціни на брухт латуні залишаються стабільно високими й також продовжують зростати.

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