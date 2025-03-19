Ціни на мідь та кольорові метали у 2025 році — де найкраще здавати брухт у березні

Мідні вироби. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь — цінний метал, який активно використовується в різних галузях промисловості, включаючи електроніку, машинобудування і будівництво. Завдяки цьому пункти приймання вторсировини охоче приймають вироби з цього металу та пропонують за мідний брухт непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні станом на 19 березня.

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У лютому 2025 року Україна знизила експорт чавуну до 24,35 тис. т. Це стало найнижчим показником із грудня 2022 року. Обсяги постачання впали на 80,9% порівняно з лютим 2024 року та на 81,1% щодо січня.

Основною причиною різкого скорочення експорту стало припинення постачань до США — у січні обсяг експорту становив 115,35 тис. т. Водночас після чотиримісячної перерви Україна відновила відвантаження до Італії — вони досягли 19,99 тис. т. Експорт до Польщі скоротився на 28,9% порівняно із січнем та становив 3,19 тис. т.

Загалом за січень-лютий 2025 року обсяг експорту чавуну з України зменшився на 43,3% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до 152,95 тис. т. Основними напрямками залишаються США (115,35 тис. т), Італія (19,99 тис. т), Польща (7,67 тис. т) та Нідерланди (4,97 тис. т).

Доходи від експорту в лютому впали до 8,89 млн доларів, що на 81,4% нижче, ніж роком раніше, і на 82,8% менше, ніж у січні. За два місяці 2025 року виторг становив 60,47 млн доларів, знизившись на 38,2% у річному вираженні.

Ціни на мідь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг міді станом на 19 березня 2025 року та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 250 до 320 грн;

Вінницька область — від 280 до 345 грн;

Волинська область — від 280 до 350 грн;

Дніпропетровська область — від 280 до 330 грн;

Житомирська область — від 270 до 295 грн;

Закарпатська область — від 280 до 320 грн;

Запорізька область — від 280 до 365 грн;

Івано-Франківська область — від 270 до 295 грн;

Кіровоградська область — від 270 до 295 грн;

Львівська область — від 270 до 300 грн;

Миколаївська область — від 280 до 330 грн;

Одеська область — від 290 до 350 грн;

Полтавська область — від 270 до 295 грн;

Рівненська область — від 270 до 295 грн;

Сумська область — від 290 до 345 грн;

Тернопільська область — від 270 до 295 грн;

Харківська область — від 300 до 365 грн;

Хмельницька область — від 280 до 320 грн;

Черкаська область — від 290 до 340 грн;

Чернівецька область — від 270 до 295 грн;

Чернігівська область — від 280 до 310 грн.

У пункти приймання брухту можна приносити не лише мідні вироби, а й отримати непогані гроші за алюміній. Вартість цього металу в Україні постійно зростає.

Також високо цінується латунь — сплав міді та цинку. Ціни на брухт латуні залишаються стабільно високими й також продовжують зростати.