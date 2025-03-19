Цены на медь и цветные металлы в 2025 году — где лучше всего сдавать лом в марте

Медные изделия. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь — ценный металл, который активно используется в различных отраслях промышленности, включая электронику, машиностроение и строительство. Благодаря этому пункты приема вторсырья охотно принимают изделия из этого металла и предлагают за медный лом неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине по состоянию на 19 марта.

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В феврале 2025 года Украина снизила экспорт чугуна до 24,35 тыс. т. Это стало самым низким показателем с декабря 2022 года. Объемы поставок упали на 80,9% по сравнению с февралем 2024 года и на 81,1% относительно января.

Основной причиной резкого сокращения экспорта стало прекращение поставок в США — в январе объем экспорта составил 115,35 тыс. т. В то же время после четырехмесячного перерыва Украина возобновила отгрузки в Италию — они достигли 19,99 тыс. т. Экспорт в Польшу сократился на 28,9% по сравнению с январем и составил 3,19 тыс. т.

В целом за январь-февраль 2025 года объем экспорта чугуна из Украины уменьшился на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года — до 152,95 тыс. т. Основными направлениями остаются США (115,35 тыс. т), Италия (19,99 тыс. т), Польша (7,67 тыс. т) и Нидерланды (4,97 тыс. т).

Доходы от экспорта в феврале упали до 8,89 млн долларов, что на 81,4% ниже, чем годом ранее, и на 82,8% меньше, чем в январе. За два месяца 2025 года выручка составила 60,47 млн долларов, снизившись на 38,2% в годовом выражении.

Цены на медь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг меди по состоянию на 19 марта 2025 года и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 250 до 320 грн;

Винницкая область — от 280 до 345 грн;

Волынская область — от 280 до 350 грн;

Днепропетровская область — от 280 до 330 грн;

Житомирская область — от 270 до 295 грн;

Закарпатская область — от 280 до 320 грн;

Запорожская область — от 280 до 365 грн;

Ивано-Франковская область — от 270 до 295 грн;

Кировоградская область — от 270 до 295 грн;

Львовская область — от 270 до 300 грн;

Николаевская область — от 280 до 330 грн;

Одесская область — от 290 до 350 грн;

Полтавская область — от 270 до 295 грн;

Ровенская область — от 270 до 295 грн;

Сумская область — от 290 до 345 грн;

Тернопольская область — от 270 до 295 грн;

Харьковская область — от 300 до 365 грн;

Хмельницкая область — от 280 до 320 грн;

Черкасская область — от 290 до 340 грн;

Черновицкая область — от 270 до 295 грн;

Черниговская область — от 280 до 310 грн.

В пункты приема лома можно приносить не только медные изделия, но и получить неплохие деньги за алюминий. Стоимость этого металла в Украине постоянно растет.

Также высоко ценится латунь — сплав меди и цинка. Цены на лом латуни остаются стабильно высокими и также продолжают расти.