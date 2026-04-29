Кешбек на пальне: чи довго ще діятиме програма і як зміняться умови

Українцям нараховуватимуть кешбек за купівлю пального на автозаправних станціях (АЗС) до 31 травня 2026 року. При цьому Кабінет міністрів вирішив знизити максимальну суму коштів, яку нараховуватимуть водіям. Зміни відбудуться вже з 1 травня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації.

Яким буде максимальний кешбек

Так, максимальна сума повернення становитиме 500 гривень, а не 1000 гривень.

"Такий формат покриє потреби більшості водіїв і дасть змогу державі підтримати максимальну кількість українців", — зазначається у повідомленні.

Інші правила програми не змінилися. Так, водію, який приїде на автозаправочний комплекс і заправить свій автомобіль, нарахують кешбек:

15% — якщо купить дизель;

10% — якщо придбає бензин;

5% — якщо заправлять транспортний засіб автогазом.

Як нараховують кешбек

Програма поширюється на всі типи пального, якщо на АЗС розраховуватися карткою або робити оплату через мобільні застосунки. При готівковому розрахунку кошти водію не повертатимуть.

Отриманим кешбеком не можна заправляти автомобіль. Ці кошти — своєрідна інвестиція в українську економіку, тому кешбеком можна оплатити комунальні послуги, придбати ліки або продукти від вітчизняного виробника.

Програма працює на всіх АЗС, які до неї долучаться. За інформацією на сайті Національного кешбеку, зараз це:

Укрнафта;

OKKO;

UPG;

БРСМ-Нафта;

SOCAR;

KLO тощо.

Як підключити програму

Зробити це можна за декілька хвилин. Ось, що потрібно:

Відкрити картку для виплат у банку-партнері. Надати банку дозвіл на передавання інформації про транзакції. Встановити або оновити застосунок Дія. У розділі "Сервіси" обрати картку "Національний кешбек" і підв’язати її для отримання виплат.

Далі оплачуєте пальне на АЗС підключеною карткою — кешбек нараховуватиметься автоматично.

Коли нараховують кешбек

Нарахування можна перевірити у застосунку Дія. Як правило, виплату здійснюють до кінця наступного місяця після купівлі.

