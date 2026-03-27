Бензин і гречка по 100 грн — експерт пояснив, чому це може статися

Якщо війна в Ірані буде продовжуватися, то ціни в Україні сягнуть критичних меж. Наприклад, бензин може коштувати 100 гривень за літр, а гречка — 100 гривень за кілограм. Якщо ж бойові дії завершаться найближчим часом, тоді такого цінового шоку, ймовірно, вдасться уникнути.

Про це сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як війна змінилося аграрне виробництво в Україні

Як наголосив експерт, торік аграрне виробництво в Україні вже впало на 6%.

"Це продовжується через те, що портова логістика частково заблокована і частково втрачає свої традиційні ринки збуту", — сказав він.

Тим часом ситуація в аграрному сексторі залишається не дуже оптимістичною. Під час посівної кампанії ціни на паливо зростають, а друга хвиля буде — це зростання цін на добрива.

"Тому за енергетичним ціновим шоком завжди йде продовольчий шок", — зазначив фінансовий аналітик.

Чого чекати далі

Олексій Кущ зауважив, що українцям варто готуватися до того, що літр бензину в Україні коштуватиме 100 гривень, як і кілограм гречки, якщо війна на Близькому Сході продовжуватиметься. Водночас він додав, що наразі у світі гостро не стоїть питання голоду, хоча в певних країнах Близького Сходу можуть бути суттєві проблеми, якщо Ормузьку протоку буде заблоковано.

Як писали Новини.LIVE, в українських аграріїв у 2026 році зростуть витрати через війну на Близькому Сході. Так, мінеральні добрива, які потрібні для посівної кампанії, вже здорожчали на 25%, у порівнянні з 2025 роком. А здорожчання палива призведе до подорожчання собівартості виробництва. Як повідомляли Новини.LIVE, ціни на хліб в Україні можуть змінитися у 2026 році. За останні 3 роки він щомісяця дорожчав від 1,5 до 2%. Ця тенденція має зберегтися.

Часті питання

Скільки коштує бензин А-95 в Україні?

Бензин марки А-95 наприкінці березня коштує в Україні у середньому 71,85 гривень за літр. На деяких АЗС ціна бензину може сягати 75 гривень/літр. Також ціни можуть дещо відрізнятися у регіонах.

Скільки коштує дизпаливо в Україні?

Дизельне паливо (ДП) в Україні продається за середніми цінами від 81 до 85 гривень за літр. Дизпаливо продовжує дорожчати. Хоча на бюджетних АЗС автівки ще можна заправити ДП за ціною 69 — 70 гривень за літр.