Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бензин і гречка по 100 грн — експерт пояснив, чому це може статися

Бензин і гречка по 100 грн — експерт пояснив, чому це може статися

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 11:23
Людина тримає у руці купюри по 500 і 1 000 гривень. Фото: Новини.LIVE

Якщо війна в Ірані буде продовжуватися, то ціни в Україні сягнуть критичних меж. Наприклад, бензин може коштувати 100 гривень за літр, а гречка — 100 гривень за кілограм. Якщо ж бойові дії завершаться найближчим часом, тоді такого цінового шоку, ймовірно, вдасться уникнути. 

Про це сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Як війна змінилося аграрне виробництво в Україні

Як наголосив експерт, торік аграрне виробництво в Україні вже впало на 6%.

"Це продовжується через те, що портова логістика частково заблокована і частково втрачає свої традиційні ринки збуту", — сказав він.

Тим часом ситуація в аграрному сексторі залишається не дуже оптимістичною. Під час посівної кампанії ціни на паливо зростають, а друга хвиля буде — це зростання цін на добрива. 

Читайте також:

"Тому за енергетичним ціновим шоком завжди йде продовольчий шок", — зазначив фінансовий аналітик. 

Чого чекати далі

Олексій Кущ зауважив, що українцям варто готуватися до того, що літр бензину в Україні коштуватиме 100 гривень, як і кілограм гречки, якщо війна на Близькому Сході продовжуватиметься. Водночас він додав, що наразі у світі гостро не стоїть питання голоду, хоча в певних країнах Близького Сходу можуть бути суттєві проблеми, якщо Ормузьку протоку буде заблоковано.

Як писали Новини.LIVE, в українських аграріїв у 2026 році зростуть витрати через війну на Близькому Сході. Так, мінеральні добрива, які потрібні для посівної кампанії, вже здорожчали на 25%, у порівнянні з 2025 роком. А здорожчання палива призведе до подорожчання собівартості виробництва. Як повідомляли Новини.LIVE, ціни на хліб в Україні можуть змінитися у 2026 році. За останні 3 роки він щомісяця дорожчав від 1,5 до 2%. Ця тенденція має зберегтися.

Часті питання

Скільки коштує бензин А-95 в Україні?

Бензин марки А-95 наприкінці березня коштує в Україні у середньому 71,85 гривень за літр. На деяких АЗС ціна бензину може сягати 75 гривень/літр. Також ціни можуть дещо відрізнятися у регіонах. 

Скільки коштує дизпаливо в Україні?

Дизельне паливо (ДП) в Україні продається за середніми цінами від 81 до 85 гривень за літр. Дизпаливо продовжує дорожчати. Хоча на бюджетних АЗС автівки ще можна заправити ДП за ціною 69 — 70 гривень за літр. 

бензин ціни в Україні гречка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації