Кэшбэк на топливо: долго ли еще будет действовать программа и как изменятся условия

Украинцам будут начислять кэшбэк за покупку топлива на автозаправочных станциях (АЗС) до 31 мая 2026 года. При этом Кабинет министров решил снизить максимальную сумму средств, которую будут выплачивать водителям. Изменения произойдут уже с 1 мая.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Каким будет максимальный кэшбэк

Так, максимальная сумма возврата составит 500 гривен, а не 1000 гривен.

"Такой формат покроет потребности большинства водителей и позволит государству поддержать максимальное количество украинцев", — отмечается в сообщении.

Другие правила программы не изменились. Так, водителю, который приедет на автозаправочный комплекс (АЗС) и заправит свой автомобиль, начислят кэшбэк:

15% — если купит дизель;

10% — если купит бензин;

5% — если заправит транспортное средство автогазом.

Как начисляют кэшбэк

Программа распространяется на все типы топлива, если на АЗС рассчитываться картой или делать оплату через мобильные приложения. При наличном расчете средства водителю возвращать не будут.

Полученным кэшбэком нельзя заправлять автомобиль. Эти деньги — своеобразная инвестиция в украинскую экономику, поэтому кэшбэком можно оплатить коммунальные услуги, приобрести лекарства или продукты от отечественного производителя.

Программа работает на всех АЗС, которые к ней присоединятся. По информации на сайте Национального кэшбэка, сейчас это:

Укрнафта;

OKKO;

UPG;

БРСМ-Нафта;

SOCAR;

KLO и другие.

Как подключить программу

Сделать это можно за несколько минут. Вот, что нужно:

Открыть карту для выплат в банке-партнере. Предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях. Установить или обновить приложение Дія. В разделе "Сервисы" выбрать карту "Национальный кэшбэк" и подвязать ее для получения выплат.

Далее оплачиваете топливо на АЗС подключенной картой — кэшбэк будет начисляться автоматически.

Когда начисляют кэшбэк

Начисления можно проверить в приложении Дія. Как правило, выплату осуществляют до конца следующего месяца после покупки.

