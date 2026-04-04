Не усім українцям вчасно нараховують кешбек за пальне: як подати скаргу через Дію

Деяким українцям кешбек за пальне нараховується не одразу — транзакція може займати від одного до кількох днів. Та якщо гроші на рахунку не з’являються й тоді, то краще перевірити налаштування картки та звернутися через Дію з фіскальним чеком.

Про це йдеться на сайті Міністерства економіки України, передає Новини.LIVE.

Чому кешбек за пальне затримується

Кешбек може відображатися через Дію, але з нарахуванням можуть виникати затримки. Як правило:

кешбек з’являється наступного дня після покупки;

іноді нарахування відбуваються пізніше через обробку платежів.

Трапляються й випадки, коли на кешбек доводиться чекати до 7 днів. У відомстві це пов’язують з особливостями роботи касових апаратів на автозаправних комплексах (АЗС) або з передачею даних між банком і державним сервісом. Якщо кешбек довго не надходить, українцям радять перевірити налаштування банківської картки, зокрема:

чи дозволена передача даних про транзакції;

чи підключена картка до відповідних сервісів;

чи нараховувався кешбек раніше;

чи були раніше успішні нарахування кешбеку.

За допомогою також можна звернутися до служби підтримки свого банку, скориставшись формою зворотного зв’язку та додавши фото фіксального чека. Це потрібно, щоб засвідчити купівлю пального. Зазначається, що найчастіше проблеми з затримкою кешбева виникають з 4 причин:

Читайте також:

банк не передав дані про транзакцію;

сталася технічна затримка між системами;

виникла помилка або ж каса на АЗС працює в іншому режимі;

для банківської картки встановлені некоректні налаштування.

У більшості випадків ці проблеми не є критичними і вирішуються після перевірки або звернення до підтримки.

Як отримати кешбек на пальне

Компенсацію нарахують, якщо:

водій заправить автівку на АЗС, яка бере участь у програмі;

розрахується банківською карткою, підключеною до Національного кешбеку;

Кешбек нараховується лише під час безготівкової оплати безпосередньо на автозаправці. Нарахування можна перевірити у застосунку Дія. Сума кешбеку залежить від типу пального:

15% — на дизельне пальне;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Максимальний кешбек на пальне становить до 1 000 гривень на людину на місяць.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 1 березня 2026 року для програми Національний кешбек впровадили нову диференційовану модель. Так, для користувачів доступні два рівні кешбеку — 5% і 15%. Усі нарахування кешбеку, як і раніше, надходитимуть на картку Нацкешбек, обрану в застосунку Дія. Як писали Новини.LIVE, у деяких випадках кешбек підлягає декларуванню. Так, відображати такі доходи повинні публічні службовці. При цьому платити податки з нацкешбеку поки що не потрібно.