Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на важливу серед аграріїв культуру падають — що відбувається

Ціни на важливу серед аграріїв культуру падають — що відбувається

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:30
Ціни на кукурудзу у вересні — як і чому змінилася вартість культури
Поле з кукурудзою. Фото: УНІАН

В Україні у вересні на ринку кукурудзи стартував новий сезон. Так, за 20 днів першого місяця осені було експортовано усього 20 тисяч тонн зернової, тоді як у вересні 2024 року цей показник був на рівні майже 400 тис. тонн.

Про це аграрний фахівець Андрій Бут розповів журналістам 24 Каналу

Реклама
Читайте також:

Ситуація на ринку кукурудзи

Як пояснив Андрій Бут, кукурудзу наразі збирають у південних та центральних регіонах країни, тоді як на півночі та на заході збиральна кампанія буксує. Тож ринок й надалі буде нестабільним, особливо якщо збиральна кампанія знову загальмується через осінні дощі. 

"На зараз прогноз на два тижні не показує значних опадів на території України, проте якщо вони з'являться – експортерам точно це не сподобається", — пояснив Бут. 

Загалом, на його думку, в основних регіонах "Українського кукурудзяного поясу" погода протягом важливих періодів вегетації сприятиме збору врожаю. 

Скільки коштує тонна кукурудзи 

Станом на вівторок, 30 вересня, як свідчать дані на сайті Tripoli.land, ціна на тонну кукурудзу встановлена на рівні 8 883 грн. 

null
Тонна кукурудзи в останній день вересня коштує понад 8 тис. грн. Скриншот: Tripoli.land

Найвищою ціна на кукурудзу була у п'ятницю, 26 вересня — 8 899 грн за тонну. Відтоді на ринку кукурудза дешевшала. 

Раніше ми розповідали, що ціни на пшеницю восени не будуть стабільними. Відома причина. Дізнавайтесь також, чому дешевшає ріпак

гроші ціни в Україні ціни кукурудза зернові
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації