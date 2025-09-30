Ціни на кукурудзу у вересні — як і чому змінилася вартість культури

Поле з кукурудзою. Фото: УНІАН

В Україні у вересні на ринку кукурудзи стартував новий сезон. Так, за 20 днів першого місяця осені було експортовано усього 20 тисяч тонн зернової, тоді як у вересні 2024 року цей показник був на рівні майже 400 тис. тонн.

Про це аграрний фахівець Андрій Бут розповів журналістам 24 Каналу.

Ситуація на ринку кукурудзи

Як пояснив Андрій Бут, кукурудзу наразі збирають у південних та центральних регіонах країни, тоді як на півночі та на заході збиральна кампанія буксує. Тож ринок й надалі буде нестабільним, особливо якщо збиральна кампанія знову загальмується через осінні дощі.

"На зараз прогноз на два тижні не показує значних опадів на території України, проте якщо вони з'являться – експортерам точно це не сподобається", — пояснив Бут.

Загалом, на його думку, в основних регіонах "Українського кукурудзяного поясу" погода протягом важливих періодів вегетації сприятиме збору врожаю.

Скільки коштує тонна кукурудзи

Станом на вівторок, 30 вересня, як свідчать дані на сайті Tripoli.land, ціна на тонну кукурудзу встановлена на рівні 8 883 грн.

Тонна кукурудзи в останній день вересня коштує понад 8 тис. грн. Скриншот: Tripoli.land

Найвищою ціна на кукурудзу була у п'ятницю, 26 вересня — 8 899 грн за тонну. Відтоді на ринку кукурудза дешевшала.

