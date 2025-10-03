Відео
Україна
Що буде з цінами на соняшникову олію — прогноз на осінь

Що буде з цінами на соняшникову олію — прогноз на осінь

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 06:30
Соняшникова олія восени — що буде з цінами на продукт
Олія в пляшках. Фото: УНІАН

Несприятливі погодні умови загрожують не лише зменшенням врожаю соняшника, а й підвищенням цін на соняшникову олію. Втім, станом на зараз українцям не варто переживати за вартість цього популярного продукту.

Про це журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль.

Читайте також:

Що треба знати про врожай соняшника у 2025 році

За словами Павла Коваля, станом на кінець вересня соняшник збирають із затримкою від 10 до 20 днів. Найактивніше аграрії працюють у південних і центральних регіонах країни. 

"Захід, північ і північна частина центральних областей, Дніпропетровщина, Полтавщина через погодні умови й зміщення дозрівання культур до жнив ще не приступили. Плюс погода в деяких регіонах змінюється, що теж вплине на терміни збору врожаю соняшника", — розповів він.

На збирання врожаю вплинула, зокрема, холодна весна, через що посівна кампанія затрималася. До того ж частину полів довелося пересівати. 

"Але якщо подивитися по південних і центральних областях, де вже збирають, то врожайність нижча порівняно з минулим роком. І якщо порівняти із 20 чи 25 вересня минулого року, то ми збираємо вдвічі повільніше", — зазначив аграрій. 

Коваль зауважив, що у 2024 році врожай становив приблизно 20-21 центнер на гектар. А станом на кінець вересня цього року вже зібрано 25-26% соняшнику, врожайність якого складає від 17 до 17,5 центнера на гектар. 

"Точно можемо гарантувати одне: олії, попри зниження врожаїв, знову у 9, 10, 11 разів буде вироблено більше, ніж потрібно для внутрішнього ринку. Якщо нам треба там десь 450-500 тисяч тонн, то ми десь близько 5 мільйонів тонн виробимо", — додав він. 

Аграрій підкреслив, що поки передумов для зростання ціни на олію немає.

Скільки зараз коштує олія в магазинах

Станом на четвер, 2 жовтня, як свідчать дані на сайті Мінфін, середня ціна на олію становить 81,6 гривні: 

  • в Auchan — 82,9 гривні;
  • в Novus — 81,9 гривні;
  • в Metro —  81,5 гривні;
  • в Megamarket    80,3 гривні.

Натомість олія "Щедрий Дар" в українських супермаркетах продається за такими цінами: 

  • в Auchan — 83,7 гривні;
  • в Novus — 81,9 гривні;

У гіпермаркеті Metro олію від цієї торгової марки продають по 83,2 гривні.

Раніше ми розповідали, як супермаркети змінюють ціни на часник. Так, наприкінці вересня цей продукт трохи подешевшав. Дізнавайтесь також, скільки зараз коштують яйця.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
