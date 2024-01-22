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В Україні наполегливо дешевшає долар — курс валют на завтра

22 січня 2024 09:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 23 січня — валюта продовжує падати на ринку
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку знизили офіційний курс долара та євро на вівторок, 23 січня. Змінили вартість валюти також  фінустанови та обмінні пункти.

Про це свідчить інформація на порталі НБУ.

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Курс долара, євро та злотого

За цими даними, на 23 січня затверджено такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 37,45 грн (-0,07);
  • євро — 40,79 грн (-0,05);
  • злотий — 9,35 грн (-0,01).

Курс валют у банках

Як пише сайт Kurs, на готівковому ринку валюта продовжує дешевшати, у середньому долар коштує 38,13 грн (-0,13). Купують долар за 37,54 гривні (-0,04), продають — за 38,16 гривні (-0,10). Євровалюта під час купівлі становить 40,89 гривні (-0,05), під час продажу — 41,76 гривні (-0,05).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют на 23 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, в обмінних пунктах суттєво подешевшав долар, євро теж дещо знизився у ціні. Під час купівлі американська валюта коштує 38,05 грн (-0,15), під час продажу — 38,19 грн (-0,11). Євро у купівлі коштує 41,55 грн (-0,05), у продажу — 41,75 грн (-0,05).

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Нагадаємо, Національний банк скоротив активність на міжбанківському валютному ринку з метою підтримки курсу гривні попереднього тижня. Обсяги продажів впали на 21%.

Раніше повідомлялося, що український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.

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