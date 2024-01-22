Курс долара на 23 січня — валюта продовжує падати на ринку

В Україні наполегливо дешевшає долар — курс валют на завтра
У Національному банку знизили офіційний курс долара та євро на вівторок, 23 січня. Змінили вартість валюти також фінустанови та обмінні пункти.
Про це свідчить інформація на порталі НБУ.
Курс долара, євро та злотого
За цими даними, на 23 січня затверджено такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 37,45 грн (-0,07);
- євро — 40,79 грн (-0,05);
- злотий — 9,35 грн (-0,01).
Курс валют у банках
Як пише сайт Kurs, на готівковому ринку валюта продовжує дешевшати, у середньому долар коштує 38,13 грн (-0,13). Купують долар за 37,54 гривні (-0,04), продають — за 38,16 гривні (-0,10). Євровалюта під час купівлі становить 40,89 гривні (-0,05), під час продажу — 41,76 гривні (-0,05).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Як повідомляє портал Minfin, в обмінних пунктах суттєво подешевшав долар, євро теж дещо знизився у ціні. Під час купівлі американська валюта коштує 38,05 грн (-0,15), під час продажу — 38,19 грн (-0,11). Євро у купівлі коштує 41,55 грн (-0,05), у продажу — 41,75 грн (-0,05).
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Нагадаємо, Національний банк скоротив активність на міжбанківському валютному ринку з метою підтримки курсу гривні попереднього тижня. Обсяги продажів впали на 21%.
Раніше повідомлялося, що український бізнес очікує девальвації національної валюти у 2024 році. Деякі керівники підприємств фактично одностайні щодо рівня курсу долара.
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