Курс доллара на 23 января — валюта продолжает падать на рынке

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке снизили официальный курс доллара и евро на вторник, 23 января. Изменили стоимость валюты также финучреждения и обменные пункты.

Об этом свидетельствует информация на портале НБУ.

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

По этим данным, на 23 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 37,45 грн (-0,07);

евро — 40,79 грн (-0,05);

злотый — 9,35 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, на наличном рынке валюта продолжает дешеветь, в среднем доллар стоит 38,13 грн (-0,13). Покупают доллар за 37,54 гривны (-0,04), продают — за 38,16 гривны (-0,10). Евровалюта при покупке составляет 40,89 гривны (-0,05), при продаже — 41,76 гривны (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, в обменных пунктах существенно подешевел доллар, евро тоже несколько снизился в цене. При покупке американская валюта стоит 38,05 грн (-0,15), при продаже — 38,19 грн (-0,11). Евро в покупке стоит 41,55 грн (-0,05), в продаже — 41,75 грн (-0,05).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, Национальный банк сократил активность на межбанковском валютном рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж упали на 21%.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.