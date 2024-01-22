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В Украине настойчиво дешевеет доллар — курс валют на завтра

22 января 2024 09:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс доллара на 23 января — валюта продолжает падать на рынке
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

В Национальном банке снизили официальный курс доллара и евро на вторник, 23 января. Изменили стоимость валюты также финучреждения и обменные пункты.

Об этом свидетельствует информация на портале НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

По этим данным, на 23 января утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 37,45 грн (-0,07);
  • евро — 40,79 грн (-0,05);
  • злотый — 9,35 грн (-0,01).

Курс валют в банках

Как пишет сайт Kurs, на наличном рынке валюта продолжает дешеветь, в среднем доллар стоит 38,13 грн (-0,13). Покупают доллар за 37,54 гривны (-0,04), продают — за 38,16 гривны (-0,10). Евровалюта при покупке составляет 40,89 гривны (-0,05), при продаже — 41,76 гривны (-0,05).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 23 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, в обменных пунктах существенно подешевел доллар, евро тоже несколько снизился в цене. При покупке американская валюта стоит 38,05 грн (-0,15), при продаже — 38,19 грн (-0,11). Евро в покупке стоит 41,55 грн (-0,05), в продаже — 41,75 грн (-0,05).

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Напомним, Национальный банк сократил активность на межбанковском валютном рынке с целью поддержки курса гривны на прошлой неделе. Объемы продаж упали на 21%.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес ожидает девальвацию национальной валюты в 2024 году. Некоторые руководители предприятий фактически единодушны по отношению к уровню курса доллара.

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