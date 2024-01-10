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НБУ назвав банки, у яких проблеми з капіталом

10 січня 2024 10:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки в Україні — НБУ виявив деякі проблеми з капіталом
Будівля Нацбанку. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

На українському банківському ринку деякі фінустанови мають проблеми з капіталом. З-поміж таких банків — один державний.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).

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Які банки мають проблеми з капіталом

Як йдеться у підсумках оцінки стійкості 20 найбільших банків, Нацбанк виокремив три фінустанови, які мають потребу в докапіталізації:

  • державний Укрексімбанк;
  • Правекс Банк;
  • МТБ Банк.

Регулятор визначив потребу в докапіталізації цих банків у 10 млрд гривень за результатами оцінки стійкості на наступні три роки в рамках базового макроекономічного сценарію.

"Сума потрібна для досягнення цільових рівнів достатності капіталу, які гарантуватимуть дотримання банками нормативних значень у прогнозному періоді", — пояснили в НБУ.

Достатність регулятивного капіталу Укрексімбанку становила на 1 квітня 2023-го 5,93% за нормативу у щонайменше 10%, основного капіталу — 2,98% за потреби у 7%. Показники в МТБ — 7,71% та 6%, у Правекс Банку — 15,61% та 14,39% відповідно.

"Банки, для яких встановлено підвищені необхідні рівні нормативів достатності капіталу, найближчим часом мають подати до Національного банку програми реструктуризації або капіталізації", — додали в Нацбанку.

Також повідомляється, що 15 фінустанов не мають проблем із достатністю капіталу. Зокрема, державним "Сенс Банку" та "Укргазбанку" вдалося до початку грудня довести до необхідного рівня для дотримання нормативів адекватності капіталу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки на тлі зростання попиту нарощують обсяги ввезення готівкової валюти. Крім цього, Національний банк України (НБУ) фіксує завезення золота на 7-8 млн доларів.

Також ми писали про те, що в Україні зріс обсяг непрацюючих бізнес-кредитів у банківському секторі за час повномасштабного вторгнення. Частка підскочила до 44% на початок жовтня 2023 року, до 359 млрд гривень.

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